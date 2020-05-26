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Как это происходит: учительница попросила родителей подписаться за Лукашенко

Около 300 подписей за выдвижение Лукашенко кандидатом в президенты приказано собрать учительнице из Витебска. Не исключено, что за это она потом получит премию. А вот если не соберет, возможны проблемы.

Чтобы собрать подписи за выдвижение Александр Лукашенко кандидатом на президентские выборы, учительница начальных классов одной из школ Витебска обратилась за помощью к родителям.

Свою просьбу преподаватель начальных классов опубликовала в родительском чате, скриншот обращения в редакцию «ННВ» прислали родители первоклашек.

В чате учительница пишет, что она входит в инициативную группу Лукашенко и перед ней стоит задача собрать почти 300 подписей, которую она оценивает как крайне трудную в «сегодняшних условиях» (вероятно, имеется ввиду эпидемия коронавируса — прим. ред.).

Женщина просит родителей отнестись с пониманием к ее просьбе и оказать содействие, для этого требуется поставить подпись за выдвижение Александра Лукашенко и принести с собой паспорт.


Более того, она просит участников чата «рекомендовать» близким и знакомым поддержать учителя в сборе подписей. Примечательно, что педагог пишет о себе в третьем лице.

Собрать три сотни подписей учительнице начальных классов необходимо до 19 июня.

На днях Лукашенко заявил, что в его поддержку уже собрано 200 тысяч подписей.
"Белорусский партизан"
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