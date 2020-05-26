Чтобы собрать подписи за выдвижение Александр Лукашенко кандидатом на президентские выборы, учительница начальных классов одной из школ Витебска обратилась за помощью к родителям.





Свою просьбу преподаватель начальных классов опубликовала в родительском чате, скриншот обращения в редакцию « ННВ » прислали родители первоклашек.





В чате учительница пишет, что она входит в инициативную группу Лукашенко и перед ней стоит задача собрать почти 300 подписей, которую она оценивает как крайне трудную в «сегодняшних условиях» (вероятно, имеется ввиду эпидемия коронавируса — прим. ред.).





Женщина просит родителей отнестись с пониманием к ее просьбе и оказать содействие, для этого требуется поставить подпись за выдвижение Александра Лукашенко и принести с собой паспорт.









Более того, она просит участников чата «рекомендовать» близким и знакомым поддержать учителя в сборе подписей. Примечательно, что педагог пишет о себе в третьем лице.





Собрать три сотни подписей учительнице начальных классов необходимо до 19 июня.





На днях Лукашенко заявил, что в его поддержку уже собрано 200 тысяч подписей.



