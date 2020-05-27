+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Twitter отметил фейки в постах Трампа, в ответ он обвинил соцсеть в "удушении свободы слова"

В соцсети отметили, что указанные посты президента США содержат потенциально вводящую в заблуждение информацию о процессах голосования на президентских выборах 2020 года.

Дональд Трамп / REUTERS 

Социальная сеть Twitter впервые в истории пометила сообщение президента государства как "недостоверное". Речь идет о двух сообщениях главы Белого дома Дональда Трампа, в которых он раскритиковал идею губернатора Калифорнии о проведении выборов президента через почту из-за эпидемии коронавируса, передает НВ

"Нет никакого шанса (ноль), что голосование по почте может привести к чему-либо, кроме фальсификации. Почтовые ящики будут грабить, бюллетени будут подделывать и распечатывать. Губернатор Калифорнии хочет направить бюллетени избирателям, но они не будут понимать, где их получить… Это будут подделанные выборы. Никогда!", - заявил Трамп. 

Twitter отметил посты Трампа и ;призвала пользователей узнать больше информации о голосовании на дому.

«Эти твиты содержат потенциально вводящую в заблуждение информацию о процессах голосования и были помечены для обеспечения дополнительного контекста вокруг избирательных бюллетеней», — сообщила в комментарии CNN представитель Twitter.

В ответ на это, президент США обвинил социальную сеть Twitter в "удушении свободы слова". "Twitter вмешивается в президентские выборы 2020 года. Они говорят о недостоверности моих постов о выборах через почту, что приведет к коррупции и подтасовке. Свои утверждения они базируют на заявлениях фейковых CNN и подвластных компании Amazon Washington Post. Twitter душит свободу слова, и я, как президент, не позволю этому произойти", - заявил Трамп.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
О политическом моменте и моей позиции.
Ольга Карач
ПОСЛЕДНЯЯ КОМБИНАЦИЯ ЛУКАШЕНКО
Никита Ванин
Чистка лексикона
Павел Севярынец
ЛУКАШЭНКА, СЫХОДЗЬ – РАЗАМ З ЗАРАЗАЙ!
Канапацкая Ганна
О гибридном аншлюсе и менеджере «Газпрома»
Анатолий Шумченко
МОЯ ЦЕЛЬ!
Игорь Драко
Беспристрастно: внешний вид и голос кандидатов


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru