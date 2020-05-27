Дональд Трамп / REUTERS





Социальная сеть Twitter впервые в истории пометила сообщение президента государства как "недостоверное". Речь идет о двух сообщениях главы Белого дома Дональда Трампа, в которых он раскритиковал идею губернатора Калифорнии о проведении выборов президента через почту из-за эпидемии коронавируса, передает НВ





"Нет никакого шанса (ноль), что голосование по почте может привести к чему-либо, кроме фальсификации. Почтовые ящики будут грабить, бюллетени будут подделывать и распечатывать. Губернатор Калифорнии хочет направить бюллетени избирателям, но они не будут понимать, где их получить… Это будут подделанные выборы. Никогда!", - заявил Трамп.





Twitter отметил посты Трампа и ;призвала пользователей узнать больше информации о голосовании на дому.



