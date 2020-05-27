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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Почему бизнесмены идут в президенты

Среди тех, кто преодолел первый барьер белорусского ЦИКа, мало представителей «списочной» оппозиции и довольно много представителей экономического блока. Эксперты — о причинах.


— Дело и в пандемии, и в приближающейся «Великой рецессии». Сегодня у действующей власти нет ответов на эти вызовы, ответов, которых страна ждет несколько месяцев. И это подталкивает к участию в кампании неравнодушных людей, имеющих абсолютно разный бэкграунд, — отметил в комментарии газете «Белорусы и рынок» политолог Арсений Сивицкий.

Он считает, что люди перестали верить в то, что власть сможет решить их проблемы, которые накапливаются  с 2014 года.

— Самое главное — кризис социально-экономической модели привел к тому, что возник риск обнуления социального контракта между государством и обществом, и это видно не только по росту протестных настроений в обществе, но и по числу тех, кто решил выдвинуть свою кандидатуру, — сказал политолог.

Экономический аналитик Сергей Чалый не относит никого из «серьезных» кандидатов к бизнесменам:

—Не считаю Цепкало и Бабарико людьми с каким-то экономическим опытом. Наши банки существуют в весьма жестких условиях, заданных Нацбанком. Они больше распорядители, чем бизнесмены. Цепкало, строго говоря, вовсе не бизнесмен, а администратор. Человек всю жизнь был чиновником и, кроме чиновничьей должности, прославился, возглавляя ПВТ, потом поехал заниматься аналогичными вещами в Узбекистан.

Экономист полагает, что число кандидатов не от оппозиции выросло потому, что они почувствовали слабину власти и, может быть, даже слабину Лукашенко:

— Люди, которые в любых других обстоятельствах были бы предельно осторожны, решили, что можно, что «Акелла промахнулся» — рейтинг падает, и то, что делается с учетом коронавируса, тот ужас, что сопровождает экономические решения («картошку посадить» или что-то подобное), родило в них надежды на то, что система действительно слабеет и что-то может измениться.


Может быть, желающих много еще и потому, что после выборов-2010 прошло уже немало времени и мы забыли о том, как сажали за решетку кандидатов, поясняет экономист.

— Видимо, теперь решили, что режим стал более «вегетарианским», — говорит он.

С точки зрения Арсения Сивицкого, главные процессы начнутся после выборов.

— Они и есть главные невидимые кандидаты — осознание последствий эпидемии, начало нового глобального кризиса, который мощно ударит по Беларуси, и Кремль, несмотря на пандемию не отказавшийся от так называемого интеграционного ультиматума. По мере выхода России из карантинного режима Беларусь будет возвращаться в путинскую повестку дня. Поэтому судьба белорусской власти и лично Александра Лукашенко будет напрямую зависеть от того, насколько он сможет справиться с последствиями этих вызовов, — считает политолог.
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