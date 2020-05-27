25 мая Александр Лукашенко высказал намерение до президентских выборов сформировать новый состав правительства.





«Мы всегда после регистрации кандидатом в президенты действующего президента объявляли новый состав правительства. До выборов. Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать. А не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а там родственников, любимых и прочих понапихал в это правительство», – сказал руководитель страны.





На деле такого за много последних лет не происходило. Так как тогда можно объяснить намерение Лукашенко обновить состав правительства? UDF.BY поинтересовался об этом у экспертов.





«Надо что-то предъявить народу перед выборами»





Экономист Лев Марголин отметил, что истинная причина намерения руководителя страны другая, нежели та, о которой он заявил.









«Надо что-то предъявить народу перед выборами. Каких-то достижений нет, новых прорывных идей – тоже нет. Поэтому единственное, что можно попробовать – попытаться свалить всю вину на правительство. Показать: сейчас не получалось из-за плохого правительства, а после выборов с новыми людьми все будет хорошо», – сказал Марголин.





Но экономист считает, что со стороны Лукашенко - это бесперспективная попытка.





«Все прекрасно понимают, что правительство у нас практически ничего не решает. Об этом не раз говорил и сам Лукашенко, заявляя, что дело правительства – не реформы проводить, а выполнять, в том числе, «исторические» решения Всебелорусских собраний», – отметил Марголин.





Показателем малозначимости Совета министров экономист назвал низкую узнаваемость чиновников в народе.





«Если спросить жителей страны, кого они знают из нашего правительства, то, думаю, в лучшем случае немногие назовут фамилию премьер-министра. Сомневаюсь, что назовут имя хотя бы одного министра», – сказал экономист.





Лукашенко рассчитывает на быстрое восстановление экономики Беларуси после открытия мировых рынков. Марголин оценил это заявление как популистское.









«И задолго до начала пандемии мировые рынки без аплодисментов встречали белорусские товары. Тем более этого не произойдет после окончания пандемии: рынки откроются, а конкурентоспособность нашей экономики не выросла. Эксперты, том числе из МВФ и Всемирного банка, говорят, что ожидать восстановления экономики раньше конца 2021 года не приходится», – отметил Марголин.





«Карьера и номенклатурно-коммерческие схемы оказались для них важнее, чем страна»









Руководитель центра Мизеса Ярослав Романчук отметил, что руководитель страны должен быть доволен нынешним правительством.





Фото: svaboda.org





«Задача, которую он им ставил, строго выполнялась. Задача была такой: не проводить реформы, а просто подлатать, подбелить систему Совок/Госплан», – сказал Романчук.





Кстати, высказывания намерение сформировать новый состав правительства, Лукашенко отметил:





«Я уверен, что подавляющее большинство ныне действующих членов правительства останутся на своих должностях».





«Румас зря числился среди мягких реформаторов и либералов. По исполнению он был, возможно, хуже всех предыдущих руководителей правительств. Вообще, это правительство отмечено особенным уровнем лизоблюдства и страха, можно сказать самоизоляции. Ничего не сделано. Ни по одному серьезному качественному параметру правительство не преуспело, не сделало ничего, чтобы можно было сказать: да, создана солидная основа для развития независимой Республики Беларусь», – сказал Романчук.





Экономист рассказал о самой большой своей претензии к Румасу и его подчиненным.





«Они бездарно проели наше время. Они не пошли на диалог с настоящими учеными, которые могут сказать правду, а на бизнес примерили роль мальчиков для битья. Карьера и номенклатурно-коммерческие схемы оказались для них важнее, чем страна. Румасу создали образ рыночника и некоего реформатора, но оценивать нужно по делам, а их практически не было. Поэтому сожалений по поводу его возможной отставки у меня не будет», – отметил Романчук.