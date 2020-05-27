Союзникам по ОДКБ напомнили о биологической угрозе со стороны США





Невидимая угроза





Появившись перед журналистами на итоговой пресс-конференции, новый генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась (до недавнего времени занимавший пост секретаря Совбеза Белоруссии) заявил о «нарастании угроз в нескольких измерениях». «Это не какое-то искусственное сгущение красок или обострение оценок»,— добавил он. И если вдруг у кого оставались сомнения относительно того, откуда исходит главная угроза, уточнил: «Мы отмечаем нарастание военной опасности для всех наших государств с западного направления. Почти все страны восточноевропейского региона, граничащие с государствами ОДКБ, в последние годы наращивают свой военный бюджет, интенсивность подготовки войск, готовность к развертыванию больших военных группировок. Нас это не может не беспокоить», пишет "Коммерсант"





Россию активность НАТО у ее границ тоже беспокоит, но Сергей Лавров по итогам заседания дал понять: угроза проникла и на территорию ОДКБ. В этот блок, напомним, помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Пандемия коронавируса, которая затронула все страны региона, дала российскому министру повод напомнить о проблеме, которая давно беспокоит Москву.





Армения, Казахстан и Таджикистан модернизировали свои биолаборатории на американские деньги (начиная с Программы по уменьшению биологической угрозы в рамках инициативы Нанна—Лугара) и теперь ведут там работы в том числе по совместным с США программам.





Так, например, на модернизацию армянского Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минобороны США по линии Агентства по уменьшению военной угрозы (DTRA) выделило $10 млн (см. “Ъ” от 25 октября 2019 года). А на строительство и развитие сети биолабораторий в Казахстане было выделено более $400 млн. О результатах сотрудничества этих стран с США в сфере биологической безопасности в открытом доступе информации не очень много, но из сообщений СМИ и научных работ известно, что в центрах изучаются «патогены и вирусы, которые становятся причиной сибирской язвы, чумы, туляремии, энцефалита, геморрагической лихорадки Крым-Конго и коронавирусных инфекций».





Сергей Лавров воспользовался случаем, чтобы напомнить: «В Стратегии коллективной безопасности до 2025 года, которую утвердили главы государств—членов ОДКБ, прямо содержится поручение министерствам иностранных дел осуществлять совместные действия, направленные на укрепление режима Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия, включая проработку вопросов, которые позволят продвигать инициативу, чтобы в рамках этой Конвенции все государства взяли на себя обязательства обеспечить полную транспарентность своей биологической деятельности за пределами национальных территорий».





«Это относится прежде всего к Соединенным Штатам, которые сейчас в одиночку блокируют такой верификационный механизм в рамках этой конвенции, а параллельно осуществляют военно-биологическую деятельность по всему миру, в том числе вокруг наших границ»,— заявил Сергей Лавров. По его словам, Россия ведет «интенсивный двусторонний диалог с союзниками по ОДКБ на эти темы». «Уже подписали соответствующее соглашение с Таджикистаном, работаем с Арменией и Казахстаном»,— заключил он. Напомним, с Арменией Россия рассчитывала еще в 2019 году подписать меморандум, который обеспечил бы российским специалистам, в том числе военным, доступ в биолаборатории, созданные на деньги Пентагона. Соглашение в высокой степени готовности, но пока не подписано. С Казахстаном переговоры по этой теме тоже ведутся.





Отметим, что в ежегодном отчете Госдепартамента говорится, что США строго соблюдают Конвенцию по запрещению биологического и токсинного оружия. А власти постсоветских стран, имеющих у себя попавшие под подозрения биолаборатории, категорически отвергают слухи о разработке ими совместно с США каких-либо видов биологического оружия. «Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств»,— заявили, например, в начале мая в казахском МИДе.





Видимая угроза





Одной лишь темой участники заседания не ограничились. “Ъ” попросил Сергея Лаврова прокомментировать противоречия между самими членами ОДКБ, а именно очередное — и на сей раз вооруженное — обострение на границе Киргизии и Таджикистана. Глава МИД РФ ответил, что в ходе совещания он предложил киргизскому и таджикскому коллегам помощь в урегулировании ситуации на их границе, где 24 мая произошла перестрелка с участием пограничников двух стран. По версии таджикской стороны, киргизские пастухи зашли на территорию Таджикистана и вступили в конфликт с местными жителями. А затем на подмогу им пришли еще и киргизские пограничники, которые открыли огонь как по селянам, так и по своим таджикским коллегам. Киргизская сторона утверждала обратное: якобы это таджикские пастухи зашли на территорию Киргизии. «Неизвестные лица с таджикской стороны начали стрелять в направлении киргизских пограничников. Произошла короткая перестрелка между пограничными нарядами Киргизии и Таджикистана»,— заявили агентству «РИА Новости» в Госпогранслужбе Киргизии.





«Уже не первый раз, к сожалению, происходит такое обострение,— отметил Сергей Лавров, отвечая на вопрос “Ъ”.— Мы призываем союзников к тому, чтобы они вступили в диалог, чтобы максимально воздерживаться от применения силы. Готовы предоставить свои посреднические услуги и считаем: чем скорее ситуация успокоится, тем будет лучше».





Как развивался пограничный спор Таджикистана и Киргизии





Инциденты на границе между Киргизией и Таджикистаном происходят с момента обретения республиками независимости. Однако в 2019 году в районе таджикского анклава Ворух, окруженного территорией Киргизии, началось обострение, продолжением которого можно считать последний случай. Если ранее в столкновениях на границе участвовали в основном сельские жители, то с осени прошлого года к ним подключились пограничники, которые однажды даже применили минометы. Представители Бишкека и Душанбе неоднократно встречались, чтобы обсудить ситуацию вокруг Воруха, но ощутимых результатов достичь не удалось.





Между тем наличие двусторонних противоречий между странами—членами ОДКБ вряд ли содействует эффективной подготовке к коллективному противостоянию внешним угрозам.