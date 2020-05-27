











Такого результата можно достичь, «если пойти по всем заводам и начать собирать в обязательном порядке», — заявил Валерий Цепкало.





«Надо понимать просто, что кандидаты находятся в абсолютно неравных условиях. У кого-то есть административный ресурс, у кого-то есть просто очень большие деньги, а кому-то приходится опираться на энтузиазм людей».





Сам Валерий Цепкало, работавший в команде Лукашенко на его первых выборах 1994 года, заявлял о намерении собрать 120 тысяч подписей. Но эта работа еще далека от завершения.





От редакции: а мы вообще сомневаемся, что эти 200 тысяч подписей собраны. Никто же не проверит.











