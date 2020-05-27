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Цепкало назвал способ, которым Лукашенко смог собрать 200 тысяч подписей

Экс-руководитель ПВТ, претендент на пост президента на выборах этого года Валерий Цепкало назвал единственный способ, которым, по его мнению, команда действующего президента Александра Лукашенко смогла с рекордной скоростью собрать 200 тысяч подписей за его выдвижение в качестве кандидата.




Такого результата можно достичь, «если пойти по всем заводам и начать собирать в обязательном порядке», — заявил Валерий Цепкало.

«Надо понимать просто, что кандидаты находятся в абсолютно неравных условиях. У кого-то есть административный ресурс, у кого-то есть просто очень большие деньги, а кому-то приходится опираться на энтузиазм людей».

Сам Валерий Цепкало, работавший в команде Лукашенко на его первых выборах 1994 года, заявлял о намерении собрать 120 тысяч подписей. Но эта работа еще далека от завершения.

От редакции: а мы вообще сомневаемся, что эти 200 тысяч подписей собраны. Никто же не проверит.
МогилевОнлайн
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