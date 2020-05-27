











"В проекте закона есть норма о том, чтобы лишать белорусского гражданства лиц других государств за террористическую, экстремистскую деятельность и причинение тяжкого вреда интересам Республики Беларусь", – сообщил Sputnik эксперт, знакомый с ходом разработки данного законопроекта.





По его словам, такая норма вводится в белорусское законодательство впервые, и она будет касаться тех иностранцев, которые прошли в Беларуси процедуру натурализации, но причинили тяжкий вред интересам Беларуси, были уличены в причастности к терроризму и экстремизму.





Собеседник агентства также отметил, что законопроектом предлагается ряд норм, направленных на либерализацию законодательства в области получения белорусского гражданства для иностранных граждан.





К примеру, проектом закона предлагается упростить институт восстановления гражданства для бывших белорусских граждан, которые уехали из страны после 2001 года и получили гражданство в других странах.





"Тогда из Беларуси выехали десятки тысяч соотечественников. Теперь поступают обращения о том, чтобы упростить процедуру восстановления белорусского гражданства для них и их потомков. Для этого и был разработан законопроект", – сказал собеседник Sputnik.





Он также рассказал, что в проекте закона содержится норма о том, чтобы сократить сроки гражданской натурализации для иностранцев в Беларуси с семи до трех лет.



