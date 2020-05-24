Белорусы зарубежья не смогут подписаться за выдвижение кандидата в президенты
На то, чтобы стать кандидатами в президенты Беларуси, в этом году претендуют 15 человек.
Белорусы оставляют подпись за выдвижение кандидата в президенты / Reuters
Некоторые из них симпатичны гражданам Беларуси, которые зарегистрированы в нашей стране, но живут за границей, пишет euroradio.fm. Смогут ли белорусы зарубежья оставить подпись за выдвижение того или иного политика кандидатом в президенты?
Нет, отвечают в Центризбиркоме. Распечатать подписной лист, заполнить его и отправить в Беларусь по почте –– нельзя.
–– Это осуществимо только с участием члена инициативной группы, который вписывает свою фамилию в подписной лист. Нельзя в пустой лист поставить свою подпись, обязательно должна быть заполнена “шапка”, –– разъясняют в ЦИК. –– И важно личное присутствие лица, которое отдаёт подпись. На практике граждане, проживающие за границей, подписи не ставят, если у них нет возможности приехать в этот период в Беларусь.
Инициативные группы должны сдать подписные листы в Центризбирком для проверки не позднее 20 июня. Если после проверки у претендента останется 100 тысяч действительных подписей, его зарегистрируют кандидатом в президенты. После этого он сможет начать предвыборную агитацию. Президентские выборы 2020 года в Беларуси намечены на 9 августа
20:14 26/05/2020
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