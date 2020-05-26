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Прилетит вдруг волшебник? Претендент-фермер Ганцевич из Гомельского района позвал на свой пикет на поле Лукашенко на вертолете

Потенциальный кандидат в президенты, фермер и видеоблогер из Гомельского района Юрий Ганцевич собирается провести пикет на своем поле.


 Об этом он рассказал в стриме на YouTube. Ганцевич пригласил на «пикет» единомышленников, подписчиков и всех соотечественников, планирует «разбить там лагерь». «Будет стоять прицеп со сценой и с музыкой, танцы будут», — рассказывает о своих планах потенциальный кандидат. Он обещает и конкурсы с участием своих животных, пишет Еврорадио.

Юрий Ганцевич не хочет проводить пикет в Гомеле, поскольку считает, что там могут произойти провокации (но в городе один или несколько человек будут собирать подписи). А в поле «мы никому не мешаем, так как это «президентская программа агротуризма», говорит он.

«Я президентом точно не буду, у меня нет высшего образования... Если все нормально будет, я останусь со своими животными...» — заявил фермер.

Ганцевич: «В прямом эфире я буду связываться с ЦИК и просить, чтобы моего соперника Александра Григорьевича [Лукашенко] (у меня же телефона его нет)... связались с ним. Возможно, мы здесь ему выкосим по кругу площадку, чтобы он на вертолете своем спустился и тоже со своей инициативной группой вместе с нами поучаствовал на нашем празднике. Ведь он сказал, что „выборы — это праздник“... Правда, здесь недалеко навоз лежит, но он абсолютно ничем не воняет».
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