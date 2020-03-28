Лукашенко: «От России не закроешься, и мы не будем закрываться...»

"От России не закроешься, и мы не будем закрываться... Они попробовали закрыться. Я попросил главу администрации, генерала вчерашнего КГБ (Игоря Сергеенко - ИФ) своими методами посмотреть, что происходит на границе. Они с госсекретарем (госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков - ИФ) послали туда группы. Слушайте, как ездили, так и ездят. Только не прямо по этой дороге - свернули, объехали. И людям ты не запретишь", - сказал Лукашенко, выступая накануне перед коллективом предприятия "Белгипс". Часть выступления была показана в эфире телеканала ОНТ.









По словам президента, отмечается и несанкционированное пересечение белорусско-польской границы в условиях, когда Польша закрыла границу из-за коронавируса. "Даже с блоком НАТО…На польской границе, мне доложили, где-то 136 человек туда-сюда ходили. Карта поляка (белорусы, у которых есть "карта поляка" – ИФ), поляки, спекулянты – торгуют тряпьем. Каждый день перемещаются", - заявил Лукашенко. "Мы их знаем, мы их пересчитали. Дал команду: пошли туда (в Польшу – ИФ), там и торгуйте пока вирус не закончится. Нет, говорят, мы будем дома", - добавил он.









Как сообщалось, Россия 18 марта объявила о закрытии границы с Беларусью до 1 мая 2020 года для предотвращения распространения коронавируса. Беларусь остается единственной страной в регионе, которая не закрывала границ в связи с пандемией.







