Давыдько анонсировал новую атаку на блогеров
Законодательные акты, касающиеся средств массовой информации, могут быть изменены.
Об этом в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» заявил депутат Палаты представителей Национального собрания, председатель постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадий Давыдько, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
— Уже на следующей неделе наша комиссия соберется, чтобы обсудить вызовы времени, — сообщил депутат.
По его словам, в сети появились новые виды СМИ, но к сожалению, из журналистской среды уходит такое понятие, как ответственность за сказанное.
— А ведь слово может ранить глубже, чем пуля. Ложь – это страшная вещь, — отметил Г. Давыдько. — Раньше для того, чтобы опубликовать материал, журналист должен был обладать определенной квалификацией, пройти через редакционные советы. Сегодня же любой человек может выложить в интернет любую информацию и радоваться тому, что она расходится по сети.
Председатель комиссии подчеркнул, что белорусские парламентарии будут вносить изменения в действующие нормативные акты, стремясь привести их в соответствие с наиболее передовыми законодательствами о СМИ, действующими в мире — российским, германским, шведским.
11:59 28/03/2020
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