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В Казахстане отменили парад Победы и Пасху

Режим чрезвычайного положения в Казахстане был введен спустя два дня после подтверждения первого случая заражения коронавирусной инфекцией, зафиксированного в стране 13 марта.



 

На свободный выезд из страны и въезд в нее Казахстан отвел всем меньше суток. С раннего утра 16 марта все границы были закрыты, автобусы и поезда остановлены. Авиасообщение было перекрыто чуть позже.

С 19 марта на карантин были закрыты две столицы — Нур-Султан и Алматы. К городам стянули внутренние войска, а на выездах из них установили блокпосты.

С 26 марта режим ужесточили. За прогулки по городу без определенной цели власти обещают штрафовать. Больше трех человек в одном месте собираться официально запрещено. Отменены все праздничные мероприятия, включая парад Победы и Пасху.

В настоящее время в Казахстане зафиксировано 137 заболевших, из них 48 — в Алматы и 69 — в Нур-Султане, еще в нескольких регионах — от одного до четырех случаев. 26 марта в Казахстане от заражения коронавирусом умерла первая пациентка, причем коронавирус у 64-летней женщины диагностировали в больнице уже после смерти.

 Режим ЧП в Казахстане объявлен до 15 апреля, но не исключено, что его продлят.
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