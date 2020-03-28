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Братья по разуму: президент Бразилии готовит кампанию против карантина

У Александра Лукашенко, который активно противится введению карантинных мер из-за коронавируса, за океаном появился "брат по разуму".

© REUTERS / Adriano Machado

Правительство Бразилии, следуя идее президента Жаира Болсонару о том, что борьба с новым коронавирусом уничтожает экономику, готовит и тестирует на сторонниках рекламную кампанию под лозунгом "Бразилия не может остановиться".

На видео, которое распространяется в соцсетях и группах сторонников действующего президента в Whatsapp, голос за кадром перечисляет профессии, ради которых "Бразилия не может остановиться", а также говорит о компаниях, вынужденных закрываться и сокращать рабочих.

Ролик, который пока не был официально опубликован, по информации местных СМИ, в качестве теста распространен среди сторонников президента. Тем не менее, он вызвал резкую критику со стороны лидеров оппозиции, которые называют бойкот карантинных мер, рекомендованных ВОЗ и принятых международным сообществом, покушением на жизнь и здоровье граждан.
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