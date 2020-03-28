Лукашенко не исключает рукотворное происхождение COVID-19









"Президент пообещал, что когда закончится ситуация с коронавирусом и спадет психоз, он на эту тему расскажет очень много интересного. А пока что он предложил подумать над рядом вопросов. В том числе, является ли коронавирус чем-то случайным или же рукотворным, кому это было нужно, кто и как попытался использовать данную ситуацию в своих целях и интересах", - передает госагентство БелТА высказывания Лукашенко на тему происхождения коронавируса.





"Каждый начинает вертеть-крутить. С огнем шутят. Но мы на эту тему поговорим потом", - сказал Лукашенко.





"А так называемая оппозиция пытается использовать это против власти. Ну, я помалкиваю. Время нас рассудит", - заявил он.