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Лукашенко не исключает рукотворное происхождение COVID-19

Александр Лукашенко выдвигает конспирологическую версию происхождения нового коронавируса и обвиняет оппозицию в использовании обстановки против действующего режима.



"Президент пообещал, что когда закончится ситуация с коронавирусом и спадет психоз, он на эту тему расскажет очень много интересного. А пока что он предложил подумать над рядом вопросов. В том числе, является ли коронавирус чем-то случайным или же рукотворным, кому это было нужно, кто и как попытался использовать данную ситуацию в своих целях и интересах", - передает госагентство БелТА высказывания Лукашенко на тему происхождения коронавируса. 

"Каждый начинает вертеть-крутить. С огнем шутят. Но мы на эту тему поговорим потом", - сказал Лукашенко.

"А так называемая оппозиция пытается использовать это против власти. Ну, я помалкиваю. Время нас рассудит", - заявил он. 
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