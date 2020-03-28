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Собчак рассказала, что в правительстве идёт ожесточенная борьба. Силовики уговаривают президента ввести ЧП из-за коронавируса

Ксения Собчак рассказала, что в российском правительстве идет ожесточенная борьба. Столкнулись чиновники и силовики, которые настаивают на введение ЧП в стране из-за коронавируса и ввод войск.



"Вы должны понимать какая борьба идет по линии либералы-силовики  по карантину. По моим сведениям Мишустину и Собянину еле удалось уговорить ВВП не вводить пока Чрезвычайное Положение и обойтись недельными полукарантинными мерами. Поэтому Собянин и усилил меры по Москве чтобы показать их эффективность. Группа «силовики» пытаются настоять на чп и военной технике в городе. Для экономики это будет полный и окончательный коллапс",  - написала она в свое telegram-аккаунте.

Можно ли доверять сведениям Собчак? Многое экс-кандидат в президенты озвучивает кулуарно, но если она это пишет, как говорится "по секрету всему свету", то, как правило, это оказывается правдой, пишет сайт Аргументы.ру.
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