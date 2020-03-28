







"Вы должны понимать какая борьба идет по линии либералы-силовики по карантину. По моим сведениям Мишустину и Собянину еле удалось уговорить ВВП не вводить пока Чрезвычайное Положение и обойтись недельными полукарантинными мерами. Поэтому Собянин и усилил меры по Москве чтобы показать их эффективность. Группа «силовики» пытаются настоять на чп и военной технике в городе. Для экономики это будет полный и окончательный коллапс", - написала она в свое telegram-аккаунте.



