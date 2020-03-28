В некоторых государствах мера затронула пожилых и хронически больных, в других отпускают осужденных по политическим статьям, в третьих — сидящих за малозначительные правонарушения. Разгрузить места лишения свободы призвала и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Однако не все государства готовы последовать этому призыву. Российские власти пока ограничились отменой свиданий в СИЗО и колониях.





По всему миру из пенитенциарных учреждений отпускают заключенных — власти опасаются, что в местах лишения свободы начнет массово распространяться коронавирус. Идею горячо поддерживают в ООН: в среду Мишель Бачелет призвала освободить людей, находящихся в группе риска. По ее словам, «во многих странах места содержания переполнены, в таких условиях физическое дистанцирование и самоизоляция практически невозможны». «Власти должны предпринять шаги для предотвращения смертей среди заключенных и персонала»,— призвала она.





За два дня до выступления госпожи Бачелет стало известно, что во Франции на свободу выйдут более 5 тыс. человек. По данным французских СМИ, освободят «осужденных за малозначительные правонарушения, срок заключения которых подходит к концу и которые продемонстрировали хорошее поведение во время отбывания наказания». Ранее власти страны уже распорядились ограничить визиты к заключенным.





В Германии подобные решения принимаются на уровне федеральных земель, и как раз в среду власти Северного Рейна—Вестфалии объявили, что из тюрем отпустят около 1 тыс. заключенных. Мера коснется тех, чей срок не превышает 18 месяцев, и тех, кто отбывает срок вместо денежного штрафа. При этом региональные чиновники подчеркивают, что это временное решение: после окончания эпидемии людям придется вернуться в тюрьмы и отсидеть положенный срок. Как и во Франции, в немецких тюрьмах почти полностью запретили визиты. В то же время заключенным разрешили чаще звонить родным и близким.





Как в США ведут борьбу с коронавирусом

В четверг генпрокурор США Уильям Барр заявил, что распорядился в целом по стране по возможности переводить часть заключенных из тюрем под домашний арест. Ранее об аналогичных мерах сообщалось на региональном уровне. Власти округа Лос-Анджелес в ближайшее время отпустят около 1,7 тыс. человек, это позволит разгрузить местные тюрьмы на 10%. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил о намерении отпустить более 300 заключенных, совершивших преступления небольшой тяжести и ненасильственные преступления. По его словам, «никто старше 70 лет или с проблемами со здоровьем не должен находиться сейчас в тюрьмах». Российские власти выразили надежду на то, что из американских тюрем будут отпуще граждане РФ, включая Виктора Бута и Константина Ярошенко (последний жалуется на «легкое недомогание», температуру и кашель). Однако американская сторона пока о таких планах не сообщает.





Во всех вышеупомянутых странах подчеркивают, что на свободу не выйдут люди, совершившие тяжкие преступления.





Заключенных освободят и в ряде стран Латинской Америки, в том числе в Аргентине и Колумбии, где на днях в нескольких тюрьмах прошли акции протеста. Люди опасаются, что в местах лишения свободы начнется вспышка инфекции и им не будет оказана нужная помощь. Власти Эквадора, где также отмечены бунты заключенных, не спешат освобождать кого-либо: для предупреждения массового инфицирования они решили лишь усилить охрану тюрем.





Самые масштабные меры в регионе Большого Ближнего Востока на фоне коронавируса в отношении заключенных приняли в Иране. В течение марта на свободу вышли три группы — 54 тыс., 70 тыс. и 85 тыс. человек. Предполагалось, что многие из них будут оставаться на свободе до 3 апреля, но позднее дату возвращения в тюрьму сдвинули на две недели вперед. Как заявили власти, 50% освобожденных в последней группе были в свое время осуждены «из-за угроз, связанных с безопасностью», то есть речь идет о политических заключенных. Среди временно освобожденных оказалась, например, британо-иранская гражданка Назанин Загери-Рэтклифф. Сотрудница компании Thomson Reuters Foundation была задержана в апреле 2016 года, когда навещала свою семью. Ее обвинили в антиправительственной деятельности и приговорили к пятилетнему заключению. Кроме того, 18 марта судебные власти Ирана приняли решение об освобождении около 10 тыс. заключенных в рамках одобренной духовным лидером страны Али Хаменеи амнистии в честь праздника Навруз. Больше половины были осуждены по делам, «предполагающим угрозу безопасности страны».





В четверг президент Афганистана Ашраф Гани также подписал указ об освобождении из тюрем 10 тыс. заключенных: отпустят женщин, больных и пожилых.





Схожий указ был подписан 13 марта в Бахрейне. В пояснении МВД говорилось, что 1486 заключенных освобождены «по гуманитарным причинам, учитывая текущие обстоятельства», 901 из них был помилован, 585 заменили приговор — остаток срока они проведут «на реабилитационных и тренинговых программах». По оценкам Бахрейнского центра по правам человека, среди освобожденных около 300 политзаключенных. Впрочем, правозащитники отмечают, что среди них нет ни одной «видной фигуры».





В Египте в середине марта освободили 15 политзаключенных, однако неизвестно, связано ли это с коронавирусом. В тюрьмах остаются десятки тысяч человек. Несмотря на призывы правозащитников, власти в Каире не комментируют ситуацию. Четыре женщины, вышедшие на улицу с требованием освободить заключенных, были задержаны. Они провели в тюрьме один день. Арабские СМИ перепечатывают письмо, появившееся в соцсетях якобы от имени одного из заключенных, где он просит «спасти их от неизбежного распространения коронавируса» и предупреждает о гуманитарной катастрофе. Чтобы предотвратить распространение коронавируса, в тюрьмах запретили посещения на две недели.





Аналогичная ситуация в Иордании. Там запрет на посещения привел к бунту в одной из тюрем, двое заключенных погибли.





Протесты среди палестинских заключенных были и в израильских тюрьмах. Кроме того, лидер палестинского движения «Хамас» Исмаил Хания обратился с призывов к королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу с просьбой освободить палестинских заключенных из тюрем в королевстве. На данный момент там содержатся 68 палестинцев, задержанных за связи с «Хамас».





Как в России ограничили встречи с родными в СИЗО и колониях из-за коронавируса

После призыва ООН сразу две африканские страны заявили в среду об освобождении заключенных: в Судане и Эфиопии планируют отпустить свыше 4 тыс. человек. При этом суданские власти не сообщают подробностей — идет ли речь об амнистии или временном освобождении. В Эфиопии помилование было предоставлено заключенным, приговоренным к трем годам лишения свободы за преступления небольшой тяжести, у которых оставался один год до окончания срока. Власти также обещали освободить беременных женщин и матерей с младенцами.





Особые просьбы правозащитные организации адресуют Сирии. К правозащитникам присоединился и Госдепартамент США. «В свете угрозы, которую представляет COVID-19, США повторяют свой призыв к режиму Асада предпринять конкретные шаги для защиты судеб тысяч гражданских лиц, включая граждан Соединенных Штатов, которые находятся в переполненных центрах содержания в бесчеловечных условиях»,— заявила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортагус. При этом еще в конце прошлой недели президент Сирии Башар Асад издал указ об амнистии или изменении приговоров для части заключенных, в том числе осужденных за антиправительственную деятельность в интернете. В указе не говорится, связано ли решение президента с коронавирусом.





В России и Беларуси об освобождении заключенных речи даже не идет. Хотя свидания с родными приостановили.