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СМИ: соучастник дела Мадуро о наркоторговле сдался США

Управление по борьбе с распространением наркотиков США в Колумбии задержали отставного генерал-майора ВС Венесуэлы Антонио Алькалу Кордонеса, сообщают Reuters, El Tiempo и Associated Press со ссылкой на источники. Его обвиняют в наркоторговле и терроризме. Генерал-майор проходит по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого в США обвиняют в обороте наркотиков.

  
Господин Кордонес добровольно сдался управлению и стал сотрудничать со следствием, утверждает агентство. Он отказался от права опротестовать свою выдачу США. В Минюсте Reuters пока не ответили на запрос.

Минюст 26 марта сообщил о деле против господина Мадуро и 14 действующих и бывших чиновников Венесуэлы. Их обвинили в «наркотерроризме, коррупции, торговле наркотиками и совершении других уголовных преступлений». По версии США, они сотрудничают с леворадикальной группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» на протяжении 20 лет.
Коммерсант
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