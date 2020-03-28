СМИ: соучастник дела Мадуро о наркоторговле сдался США

Господин Кордонес добровольно сдался управлению и стал сотрудничать со следствием, утверждает агентство. Он отказался от права опротестовать свою выдачу США. В Минюсте Reuters пока не ответили на запрос.





Минюст 26 марта сообщил о деле против господина Мадуро и 14 действующих и бывших чиновников Венесуэлы. Их обвинили в «наркотерроризме, коррупции, торговле наркотиками и совершении других уголовных преступлений». По версии США, они сотрудничают с леворадикальной группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» на протяжении 20 лет.