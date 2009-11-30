Светлана Калинкина: МИД схохмил

Кажется, они над нами издеваются.





Беларусь, где все, что связано с карантинными мерами в связи с коронавирусом официально именуется «психозом». И Туркменистан, где новый вирус обкуривают верблюжьей колючкой.





Впрочем…





Официально в Туркменистане вообще ни одного случая коронавируса не зафиксировано. А за разговоры о коронавирусе на улицах, если верить местной службе Радио «Свобода», задерживают.

Как пишут тамошние СМИ, в самом Туркменистане правительство по большей части хранит могильное молчание по поводу пандемии коронавируса COVID-19. Тема упоминается лишь при общении с внешним миром – например, когда президент Гурбангулы Бердымухамедов обсуждал этот вопрос по телефону со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Или вот как сейчас — с белорусским послом.





Для Беларуси это тоже был бы идеальный вариант – чтобы мы все заткнулись на тему коронавируса и обсуждали посевную. Но такое уже было, в 2009-м, когда серьезную проблему власти пытались скрыть за новостями об урожае и уборочной. Телеграм-канал Пул первого в этом смысле очень кстати опубликовал кусок видео с пресс-конференции Лукашенко в Киеве в 2009-м. Тогда по всему миру бушевала паника вокруг свиного гриппа. Но белорусский вождь пытался хохмить.





"Давайте так откровенно… Давно мы перестали кукарекать? По поводу птичьего гриппа, помните? Кукарекал весь мир, наверное, все продали уже, что касается птичьего гриппа. Сейчас завизжали по-свинячьи, завтра – замурлыкаем или замычим. Неужели вы не понимаете, что происходит?" – говорил он.





Лукашенко тогда охватила эпидемия смеха, белорусский Минздрав — эпидемия страха, а в больницах от атипичной пневмонии умирали люди.





В 2009-м Минск признал, что случаи свиного гриппа у нас все-таки есть только после того, как тогдашний главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказал удивление: «Беларусь находится в центре Европы и не иметь ни одного случая заболевания просто не может».





Но даже когда «свиной грипп» нашли и у нас, Минздрав всех успокаивал – все случаи легкие. Это было в августе-2009. Через три месяца в реанимациях больниц уже творилось что-то невообразимое, потому что от пневмонии люди погибали за 3-5 дней. Кто не помнит тех событий, легко освежить память с помощью интернета.





Александр Лукашенко, видимо, не помнит, коль для него все по-прежнему «паника» и «психоз».





А теперь все-таки о Туркм истане, где официально заболеваний новым коронавирусом нет вообще.





1. Ограничено движение в столицу из регионов

2. Ограничено перемещение граждан внутри страны

3. На дорогах и в общественных местах осуществляется замер температуры. Тех, у кого высокая температура, сразу помещают в карантин

4. Въезд иностранцам в Туркменистан запрещен





На счет «Беларусь и Туркменистан обсудили меры по недопущению распространения коронавируса» наш МИД, конечно, схохмил. Я подозреваю, что белорусский посол обсуждал с замминистра иностранных дел Туркменистана совсем не этот опыт, и даже не экспорт гармалы (той самой верблюжьей колючки) для защиты нас с вами от страшного вируса. Скорее всего, он обсуждал необходимость возвращения к учебе туркменских студентов. А это значит, что мы ни на чужих, ни на своих ошибках не учимся.



