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СК лишил политзаключенного Жемчужного свиданий и посылок

Правозащитники намерены с этим бороться.

Витебский городской отдел Следственного комитета Беларуси отказал правозащитнику Леониду Светику в короткой встрече с политзаключенным Михаилом Жемчужным, а также в передаче политзаключенному продовольственной посылки. Светик считает, что следователь формально ответил на его запрос, игнорируя принцип гуманизма, пишет «Витебская весна».

17 марта витебский правозащитник Леонид Светик обратился в Витебский городской отдел Следственного комитета с просьбой разрешить ему короткую встречу с политзаключенным Михаилом Жемчужным, а также передать ему посылку с едой. Жемчужный находился в это время в Витебском СИЗО (следственном изоляторе).

Правозащитник попросил руководствоваться принципами гуманизма и рассказал, что он ведет с политзаключенным переписку в течение 5 лет.

Однако следователь Александр Яромич отклонил запрос правозащитника. В ответ он сообщил, что согласно распоряжению начальника Государственного управления внутренних дел Министерства внутренних дел от 13 марта короткие и длинные свидания были временно запрещены.


«Я также сообщаю, что предоставление вам краткосрочного свидания с заключенным Жемчужный нецелесообразно», - подытожил следователь Яромич.


Как стало известно, двоюродному брату Жемчужного, который живет в Витебске, также отказали во встречи и передачи еду. Об этом сам политзаключенный сообщил в письме правозащитнику. Он написал, что просил о встрече и что следователь отказался, сославшись на отсутствие правовых оснований.
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