Белорусско-украинский политолог Игорь Тышкевич, эксперт Института будущего, в интервью Ukrlife.TV пояснил, почему считает эффективными меры, которые предпринимает Беларусь в борьбе с коронавирусом. Также он сравнил их с опытом Украины, которая ввела карантин, как и почти вся Европа.





«Я бы не сказал, что Лукашенко – единственный, кто не стал вводить карантин. Есть кейсы и других государств. Приведу в пример Южную Корею, которая, если можно так сказать, уже на этапе выздоровления. Также мы имеем кейс Швеции, где спокойно работают детские садики и так далее, Сингапура, где внимательно следили за контактами первого уровня, но при этом не останавливали экономику», – начал Тышкевич.





Он отметил, что очень важно поддерживать баланс экономики и безопасности:





«Ведь если экономика перестанет работать, элементарно не будет расходников для медицины».





В интервью украинскому интернет-телеканалу эксперт отметил, что несколько лет назад Беларусь начала развивать медицинский туризм и сегодня входит в топ-20 государств по уровню проведения операций по пересадке органов.





«А что такое операция по пересадке почек или сердца? Это когда человек лежит на аппарате искусственной вентиляции легких. И сейчас в Беларуси есть 2 049 новых аппаратов ИВЛ на 2,5 млн населения. Это в три раза больше, чем в США, в два раза больше, чем в Италии, и в два с половиной раза больше, чем в Нидерландах», – сказал Тышкевич.





Кроме того, он отметил, что в Беларуси, в отличие от Украины, есть система инфекционных больниц, а также научно-практический центр эпидемиологии и вирусологии. По словам Тышкевича, точно такой же центр находится в китайском Ухане, а всего в мире их 39.





К тому же, добавил политолог, очень важно, что в Беларуси нашли «нулевого пациента», отследили его контакты за несколько дней и в течение суток все 200 человек поместили на карантин:





«В Беларуси обязательна госпитализация всех больных, у которых положительный тест, и контактов первого уровня. То есть они не дома сидят и тем более не гуляют – их пакуют и увозят. Также в стране возможна госпитализация контактов второго уровня».

Эксперт рассказал украинскому каналу, что в Беларуси еще три недели назад поликлиники отказались от приема больных в поликлиниках:





«Исключение – пациенты с признаками ОРВИ либо простудных заболеваний. Их принимают через отдельный вход. Обслуживание максимально перешло на электронную систему, то есть либо доктор пришел, либо электронный рецепт выписали. Следующее – полная мобилизация системы здравоохранения: отмена всех отпусков, перепрофилирование больниц. В Украине это делают только сейчас».





Тышкевич упомянул и об изменениях в работе скорой медицинской помощи в Беларуси:





«Создали отдельные бригады, которые, грубо говоря, едут на температуру. Работники сдают свою одежду и работают в защитных костюмах на голое тело. Это важно для безопасности медиков, потому что если они начнут болеть, лечить будет некому».









Политолог сказал, что, несмотря на отсутствие карантина как такового, белорусские врачи просят людей по возможности самоизолироваться:





«Пенсионеры сейчас получают выплаты на карточку. В отделение почты, банка ходить не нужно и даже нельзя. Также Национальный банк все банкноты по инкассации отправляет на 14-дневный карантин, потому что на них тоже может находиться вирус. В Украине этого не сделали».





Эксперт сказал также, что всем, кто прибывает из стран группы риска, делают лабораторный анализ на коронавирус:





«При этом результаты не сообщают. Если тест положительный, просто приезжает бригада и увозит. Долго разбираться не будут».





В интервью Тышкевич упомянул также о транзите транспорта в условиях распространения коронавируса:





«В Беларуси есть отдельные стоянки, где фуры имеют право останавливаться, заправляться, отдыхать. Эти места обрабатываются, дезинфицируются. В любом другом месте останавливаться запрещено».





Также он заговорил о производстве Беларусью собственного медоборудования:





«Я не об аппаратах искусственной вентиляции легких. Но, по крайней мере, значительная часть сложного медоборудования производится в Беларуси. Те же томографы. То есть определенная научная производственная база есть».





Политолог сделал такой вывод:





«Если система работает, зачем карантин? Зачем останавливать экономику? Если в стране есть около 6 000 мест для больных вирусом, из которых 2 000 – для интенсивной терапии, карантин не нужен. Он вводится, когда ресурсная база системы здравоохранения близка к исчерпанию».





По оценкам Тышкевича, Беларусь ввела бы карантин при количестве заболевших 1 500 – 1 700 человек (по данным на 27 марта, в Беларуси зафиксировано 94 случая заражения COVID-19 – прим. ред.).





«С другой стороны, если мы говорим о закрытии границ, здесь работает принцип рациональности или принцип «мне денег жаль», – сказал он. – Если все соседние государства закрыли границы для пересечения гражданами, зачем дополнительно тратить средства? За это уже платят украинцы, поляки, литовцы, латыши, россияне».