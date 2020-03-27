Италия стала европейским эпицентром пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин отправил на помощь стране своих солдат. Но что в действительности стоит за этим поступком? Официально все началось после телефонного разговора между Путиным и премьер-министром Италии Джузеппе Конте в минувшую субботу. Но, как узнало издание Bild , подозрительными кажутся как предпосылки отправки российской помощи, так и ее состав, пишет УНИАН





Этот эпизод пандемии коронавируса в Европе разоблачает то, как сотрудничают правые партии Германии и Италии с Россией, а также насколько они связаны между собой.





Картинка была уникальная. Грузовики "КАМАЗ" Вооруженных сил РФ под российским флагом и с пометками "Эксперты и лекарственные средства" двигались по автомагистрали от Рима до эпицентра заражения в Ломбардии. Перед тем девять транспортных самолетов ВВС России с более чем 100 российскими военными приземлились на юге вблизи итальянской столицы, чтобы разгрузиться.





Издание напоминает, что после этого в понедельник партия "Альтернатива для Германии" удивила членов немецкого Бундестага, заявив: "По просьбе депутата Ульриха Эме помочь пострадавшей от коронавируса Северной Италии откликнулось российское государство".





Издание Bild спросило Эме, который в 2018 году был "наблюдателем" на так называемых "выборах" в оккупированном российскими войсками Крыму, о деталях его "просьбы".





Он пояснил, что на прошлой неделе его "очень взволновали" видео из Ломбардии с "колоннами гробов". А потом в пятницу ему в WhatsApp написал итальянский депутат Паоло Гримольди, попросив у немца помощь. Гримольди - член партии "Лига" и соучредитель группы "друзей Путина" в парламенте Италии. Bild пишет, что вместе с другом в Москве Эме написал два письма: одно председателю комитета Госдумы РФ по международным делам и члену Совета Европы Леониду Слуцкому, а другое - депутату городской думы Москвы Роману Бабаяну.





Эме считает, что эти два письма "повлияли на решение Путина провести телефонную беседу с премьер-министром Италии". Bild выяснило, что параллельно до того, как радикалы из "Альтернативы для Германии" писали письма в Москву, их коллеги из "Лиги" в Риме поставили главе итальянского правительства ультиматум. Или он примет предложение Москвы и обеспечит Россию международным пиаром, или же он отклонит его и получит от "Лиги" волну недовольства и обвинений в том, что Конте "скорее допустит смерть итальянцев, чем примет помощь от России".





Но правда ли Риму была так нужна российская "помощь"? Сомнения в этом звучат все громче. Итальянская газета La Stampa со ссылкой на источники в правительстве написала, что российские грузы "на 80% не несут никакой пользы для Италии". Поэтому появление российских самолетов и грузовиков на итальянской территории была геополитическим и дипломатическим" актом, а не медицинским или гуманитарным.





Депутат от "Альтернативы для Германии" Ульрих Эме возразил. По его словам, Россия прислала "целые госпитали с врачами, санитарами, техникой, палатками и автомобилями".









"Лучшую помощь нельзя было и представить", - сказал Эме. Но бывший офицер Вооруженных сил Италии рассказал Bild, что пользы для борьбы с коронавирусом от российской "помощи" нет никакой. "Россия отправила подразделение по защите от оружия массового уничтожения, которое не пригодно для борьбы с пандемией. Лаборатория для анализа веществ, которые используют в оружие массового уничтожения, нам не нужна. 13 грузовиков для дезинфекции тоже", - сказал военный.





Он добавил, что те вещи, которые действительно нужны сейчас Италии, Москва просто не может прислать. Потому что их у нее тоже нет.





"Ей самой нужны маски, тесты на коронавирус, аппараты искусственной вентиляции легких и тому подобное", - пояснил он, добавив, что посланный российский груз был лишь пиар-акцией, чтобы можно было "размахивать своими флагами".





"От привезенных материалов нет пользы не на 80%, а на все 100%", - сказал собеседник Bild.





Он также предположил, почему российские самолеты отправили на авиабазу Пратика-ди-Маре близ Рима, а не на любую другую базу на севере Италии. Зачем российскую колонну заставили ехать 600 километров по трассе? По мнению военного, премьер-министр Конте, вероятно, хотел убедиться в безопасности российского груза.





В Пратика-ди-Маре развернута бригада STAR-EW, которая занимается электронной разведкой. Даже без ведома россиян мы могли там просканировать грузовики и проверить, нет ли в них шпионского оборудования", - пояснил военный.