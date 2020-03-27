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Лукашенко собрался на парад в Москву. Если его не отменят

Лукашенко во время визита на "Белгипс" затронул тему своей поездки на парад в Москве, приуроченный к 75-летию Победы

"У меня часто спрашивают — а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет. Ясно, что из Украины никто не поедет".


При этом он обратил внимание на запланированные в это же время в Беларуси празднования: 

"У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит, и этот психоз их охватил, будут ли они проводить эти мероприятия. Мы пока ничего не отменяем, у нас будут все запланированные мероприятия".
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