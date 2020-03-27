Задержание журналиста Сергея Сацука: самое главное

Как сообщает "Белорусская ассоциация журналистов", причиной задержания стало якобы получение Сергеем Сацуком денег на проведение журналистских расследований более года назад.





По состоянию на утро 27 марта обвинение ему не предъявлено. В отношении журналиста избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Кто такой журналист Сергей Сацук?

Сергей Сацук является главным редактором белорусского портала "Ежедневник". Известен как журналист и редактор, который занимается журналистскими расследованиями.





Одним из самых громких его расследований была серия публикаций в "Ежедневнике" о коррупции в системе здравоохранения Беларуси. Позднее ряд высокопоставленных чиновников Минздрава был осужден за коррупционную деятельность.





23 марта 2020 года на сайте "Ежедневника" была опубликована колонка "Кто сеет панику вокруг коронавируса, президент или сайты и каналы?". Статья ставит под сомнение официальную статистику по коронавирусным заболеваниям в Беларуси.





Также журналист своей статьей отреагировал на слова Александра Лукашенко, который поручил КГБ разобраться с «негодяями, которые вкидывают фейки по короновирусу».









За что задержали журналиста?





Позже стало известно, что против журналиста возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





26 марта в офисе "Ежедневника" был произведен обыск. В присутствии брата журналиста Сергея Сацука сотрудники Департамента финансовых расследований провели проверку документов. По сообщению "БАЖ" во время обыска возле офиса было много представителей разных СМИ.





Утром 27 марта известно, что журналист был допрошен в качестве подозреваемого и заключен под стражу на три дня.





За что Сергей Сацук получал ранее угрозы?

В августе 2019 года Сергей Сацук заявил в интервью БелаПАН, что ему угрожали из-за его журналистской деятельности.









В нем он рассказывает о причинах, по которым его могут задержать, и об угрозах, которые он получил от "гонца", представителя бизнесмена из сферы здравоохранения.





Брат журналиста Александр Сацук заявил в интервью "Радио Свобода", что не исключает, что арест Сергея был связан с сюжетом БТ, который показали 22 августа 2019 года.





О чем был сюжет БТ?

Как пишет "Радио Свобода", сюжет рассказывает о начале судебного процесса в Минском городском суде по громкому делу медиков. Среди 21 фигурантов по делу были представители бизнеса. Однако большая часть сюжета была посвящена журналисту.





В сюжете БТ бизнесмен Виктор Медведский, который занимался уголовным делом об уклонении от уплаты налогов, заявил на камеру, что отправил информацию о коррупционной схеме Сергею Сацуку.





«На встрече я передал всю информацию о завышенных продажах Macopharma; он был заинтересован в этом, и в конце встречи я предложил ему деньги в размере 3000 долларов, которые я ему передал», — говорит Виктор Медведский на видео.





БT показало видеозапись встречи, которая состоялась 4 января 2019 года в офисе бизнесмена. Как сообщает БТ, Сергей Сацук предположительно собрал в общей сложности 5000 долларов для написания статьи о коррупции в Министерстве здравоохранения. Эта статья была названа ​​« Коррупция Минздрава: как в Беларуси зарабатывают на крови ».





На видео Сергей рассказывает о предложениях, в том числе от бизнеса по поддержке журналистских расследований. Сергей якобы сказал: «Я вот опубликовал, если хотите, кидайте туда деньги».





В статье "Ежедневника" об аресте Сергея Сацука утверждается, что оперативные снимки с конвертом, который якобы взял Сергей Сацук, были смонтированы «в нужном ракурсе».









Почему БАЖ требует немедленно освободить журналиста?

Из-за того, что Сергей Сацук ранее получал угрозы из-за его деятельности, представители БАЖ считают, что задержание известного журналиста и последовавшие вызовы на допросы сотрудников «Ежедневника» могут привести к запугиванию журналистов и развитию самоцензуры в СМИ, освещающих общественно значимые проблемы.





Это касается, в том числе, тем коррупции и распространения коронавируса в Беларуси.





"Белорусская ассоциация журналистов" выступила с заявлением, в котором призывает власти Республики Беларусь немедленно освободить Сергея Сацука и прекратить в отношении него уголовное преследование.





Представители БАЖ также обратились к властям с призывом исполнять гарантии, предоставленные журналистам белорусским законодательством и международными обязательствами Республики Беларусь, прекратить преследование, запугивание и иные агрессивные действия в отношении журналистов за выполнение ими профессиональных обязанностей.