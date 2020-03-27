Дело Втюрина: в суде допросили бывшего топ-менеджера Нацбанка

На скамье подсудимых 16 человек, их обвиняют в получении и даче взяток.





Среди фигурантов - представители госорганов и банков, крупные бизнесмены. Процесс длится уже две недели, заседания проходят каждый день. За это время в суде успели допросить почти всех обвиняемых, в том числе бывшего замгоссекретаря Совбеза Андрея Втюрина.





В первый день суда здесь был аншлаг - в большом зале, который вмещает около 100 человек, были заняты почти все места. Всех тщательно досматривали, у входа в зал были выставлены рамки. Сейчас, кроме участников процесса и журналистов, в зале около 10 человек - это родственники обвиняемых. Своим близким, которые сейчас за решеткой, они радостно машут и шлют воздушные поцелуи.





«Положил папку с деньгами в шкаф на антресоли»





В пятницу, 27 марта, допрашивают Игоря Кудасова, бывшего начальника Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка. Он рассказывает, что работал в банковской сфере больше 20 лет, его фотография вплоть до задержания висела на Доске почета Нацбанка - так его отметили за продуктивную работу в 2018 году.





Мужчина выглядит взволнованным и подавленным, говорит тихо. У него одна из самых маленьких взяток в деле - Игоря Кудасова обвиняют в получении 30 тысяч долларов, 20 тысяч он позже передал Феликсу Касперовичу - экс-председателю правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» и Андрею Подгорному - бывшему заместителю начальника главного управления информационных технологий Национального банка.





Это произошло еще в 2007 году. Деньги Кудасову передал представитель компании «Международный деловой альянс» Григорий Злобин - якобы за то, что Нацбанк заключил с фирмой, чьи интересы представлял Злобин, договор на поставку оборудования.





В 2007-м Злобин предложил Кудасову встретиться, сказал, что хочет передать какой-то презент. Григорий пришел один, в руках у него была красная непрозрачная папка.





- Он сказал: «Деньги пошли». Но я не понял - куда, чего. Протянул мне папку и сказал: «Вам с Касперовичем».





- Почему взяли папку? Все-таки не первый год работаете в системе, наверняка доводилось до всех, что к таким подаркам надо настороженно относиться, - спрашивает гособвинитель.





Обвиняемый какое-то время молчит, потом говорит, что ответить на этот вопрос ему трудно. Красную папку он открыл только дома: там оказалось три пачки долларов - на глаз, не пересчитывая, Игорь Кудасов определил, что там не меньше 30 тысяч долларов.





- Я понял, что влип в историю, испугался и положил папку в коридоре в шкаф на антресоли, туда, где были остатки стройматериалов. Я понимал, что совершил противоправное действие - за это наступает уголовная ответственность. Дальше начал думать, как рассчитаться с Касперовичем и передать ему эти деньги. Первая мысль была - отдать всю папку, пусть решает, что с этим делать.





Прокурор и судья долго выясняют, почему, испугавшись, Кудасов не вернул деньги или не позвонил в милицию.





- Понятно, что мало кто побежит в правоохранительные органы в этой ситуации, - говорит судья. - Но не проще ли было позвонить Злобину и сказать: знаешь что, дорогой, я госслужащий, работаю в банковской сфере, в этих играх не участвую - и вернуть ему эту папку? Почему вы так не сделали?





- Я боялся, что Злобин мог меня скомпрометировать.





Положил по 10 тысяч долларов в две пачки от чая





Позже в гости к Кудасову за деньгами приехали Феликс Касперович и Андрей Подгорный. Кудасов вручил им по пачке чая - в каждой лежали 10 тысяч долларов. Себе обвиняемый тоже оставил 10 тысяч - он объяснил, что поступил так, потому что почувствовал, что его использовали как звено по передаче денег.





- Причин для получения этих денег ни у меня, ни у Касперовича, ни у Подгорного не было. Я понимаю, если б мы что-то делали в пользу какой-то компании, но мы только выполняли свои служебные обязанности. Это были действия, которые выполнялись ежедневно по многим договорам. Компания выиграла честно конкурс, поставила оборудование, выполнила все работы - за что благодарить?





Восемь тысяч долларов обвиняемый потратил на лечение гепатита С, остальные деньги положил на депозит. Отвечая на вопрос адвоката о своей семье, Игорь Кудасов рассказывает, что живет с женой и взрослой дочкой. Все вместе они ухаживают за пожилыми родителями. Отцам обвиняемого и его жены 92 и 93 года.









Незадолго до задержания Кудасова ему снова позвонил Злобин. Бизнесмен уточнил, знает ли Кудасов о том, что Касперовича и Подгорного уже задержали, и заметил, что «соответствующие комитеты любят копать глубоко».





- Злобин спросил, помню ли я, что он передавал папку, и предложил выработать общую позицию. Я предположил, что из-за срока давности вопрос не встанет.





Но в январе 2019 года Кудасова задержали. Обвиняемый признает, что незаконно получил 10 тысяч долларов. Но он не согласен с тем, что те деньги, которые он отдал Касперовичу и Подгорному, расценили как передачу взятки.





В суде стало известно, что Кудасов написал на имя председателя КГБ заявление о том, что готов возместить полученные 10 тысяч долларов по курсу 2007 года. Такие деньги на его счетах есть.