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Неужели? Лукашенко заявил, что Коля ходит в школу

Лукашенко сам от коронавируса не прячется, а его младший сын Коля ходит в школу.


Об этом глава Беларуси заявил во время поездки на предприятие "Белгипс" 27 марта.

Он отметил, что запретил какие-то дополнительные (по его словам — "лишние") мероприятия. 

"А то получится, что людям я говорю одно, а сам спрятался даже не за гипсовые перегородки, а за железобетон. Нет, ничего особенного. Об этом пресс-секретарь недавно говорила. Это очень интересовало нашу оппозицию. Абсолютно нормальная жизнь", — сказал он

Также Лукашенко сообщил, что его младший сын Коля продолжает ходить в школу. (С понедельника в школах начнутся каникулы)

"У меня, может быть, и есть такая возможность, чтобы ребенок был изолирован, но я его не изолирую", — цитирует Лукашенко euroradio.fm

Со слов сына он рассказал, что сейчас в школу не приходит до половины учеников: их не пускают родители, опасаясь заражения коронавирусом. Лукашенко подчеркнул, что родители имеют на это право. 


Заметим, что по сведениям "Белорусского партизана", полученным от учителей столичных школ и гимназий, на этой неделе в классах вместо примерно 30 учеников по списку на уроках присутствовало в среднем 5-7 человек, хотя,  не исключаем, в Острошицком городке и другая ситуация.
"Белорусский партизан"
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