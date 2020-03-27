Неужели? Лукашенко заявил, что Коля ходит в школу





Об этом глава Беларуси заявил во время поездки на предприятие "Белгипс" 27 марта.





Он отметил, что запретил какие-то дополнительные (по его словам — "лишние") мероприятия.





"А то получится, что людям я говорю одно, а сам спрятался даже не за гипсовые перегородки, а за железобетон. Нет, ничего особенного. Об этом пресс-секретарь недавно говорила. Это очень интересовало нашу оппозицию. Абсолютно нормальная жизнь", — сказал он





Также Лукашенко сообщил, что его младший сын Коля продолжает ходить в школу. (С понедельника в школах начнутся каникулы)





"У меня, может быть, и есть такая возможность, чтобы ребенок был изолирован, но я его не изолирую", — цитирует Лукашенко euroradio.fm





Со слов сына он рассказал, что сейчас в школу не приходит до половины учеников: их не пускают родители, опасаясь заражения коронавирусом. Лукашенко подчеркнул, что родители имеют на это право.









Заметим, что по сведениям "Белорусского партизана", полученным от учителей столичных школ и гимназий, на этой неделе в классах вместо примерно 30 учеников по списку на уроках присутствовало в среднем 5-7 человек, хотя, не исключаем, в Острошицком городке и другая ситуация.