Дмитрий Корзюк купил таунхаус в «Лебяжьем» за $290 тысяч, Начальник ГАИ Беларусикупил таунхаус в «Лебяжьем» за $290 тысяч, сообщает «Наша Нива». Причем, как обратили внимание журналисты, недвижимость обошлась ему в полтора раза дешевле, чем соседям (те заплатили $450 тысяч).





UDF.BY рассказывает об интересных фактах из биографии главного гаишника страны.

Играл в хоккей с Лукашенко и его сыновьями





Дмитрий Корзюк родился в Минске в 1971 году. Служить в милиции он начал в 1993 году, а во второй половине 90-х стал активно играть в хоккей на любительском уровне. Со временем сотрудник ГАИ добился того, что его пригласили в команду Лукашенко.





Например, Дмитрий Корзюк выезжал с ней в Сочи, где на международном турнире он и Дмитрий Лукашенко умудрились почти одновременно получить травмы.





В силу возраста лучшие времена Корзюка как хоккеиста уже позади, но все равно он продолжает показывать приличный уровень в любительском чемпионате Минска, где несколько лет назад играл в одной команде с Виктором Лукашенко.





Работал на Дмитрия Лукашенко

В прошлом Дмитрий Корзюк параллельно основной работе руководил ревизионной комиссией Президентского спортивного клуба, который возглавляет средний сын руководителя страны. В открытых источниках нет информации, продолжает ли он заниматься этим теперь.





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Дружит с Виктором Лукашенко

В частности, Корзюк и старший сын Александра Лукашенко являются членами байкерского клуба Iron Birds, где также состоит сын уже бывшего генпрокурора РФ Артем Чайка.





Эта троицу традиционно можно увидеть на открытии или закрытии байкерского сезона в Минске.





Корзюк рассказывал, что у него есть свой Harley Davidson, но катается он на нем не часто: «Для меня это отдых, развлечение и хобби».





На его карьерном росте не сказались скандалы

Дмитрий Корзюк стал начальником столичной ГАИ в самом начале 2008 года. Весной того же года, пытаясь остановить правонарушителя Романа Ментюка, гаишники устроили «живой щит» из случайных автомобилей с людьми. В тот же день Корзюк заявил журналистам, что «никакого кордона из автомобилей никто не делал».





В 2012 году водитель «Порше Кайен» насмерть сбил ребенка в Минске на территории школы по улице Панченко. Выяснилось, что администрация до этого обращалась в ГАИ с просьбой оградить территорию от посторонних автомобилей, но ГАИ эту просьбу проигнорировала.





Александр Лукашенко тогда заявил: «Нужно жестко разобраться с ГАИ. Уж слишком часто я слышу нарекания, особенно в адрес городской ГАИ». Но Корзюк должность сохранил.





Более того, весной 2016 года его повысили до начальника ГАИ Беларуси. А осенью того же года руководитель Барановичской ГАИ пьяным насмерть сбил женщину...



Обещал, что в Беларуси не останется толстых инспекторов

Во время «Минской лыжни-2017» Дмитрий Корзюк заявил, что его ведомство следит за тем, чтобы физическая форма сотрудников улучшалась: «Очень скоро больших, крупных сотрудников вы не увидите».





Моментально отреагировал на замечание руководителя страны

В декабре прошлого года Лукашенко возмутился, что благодаря фотофиксации многих водителей загнали в разряд злостных нарушителей закона. Он поручил «тщательно разобраться в ситуации».





Вскоре все заметили, что мобильные датчики скорости убрали с дорог страны. Затем Корзюк рассказал, что их вернут, но только в особо опасных местах.









Недавно получил орден от Лукашенко

Несколько недель назад Александр Лукашенко в торжественной обстановке полковнику Дмитрию Корзюку орден «За службу Родине» III степени.