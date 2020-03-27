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Лукашенко снова о "психозе". И о Трампе

Лукашенко заявил, что в Беларуси принимаются необходимые меры по профилактике и предотвращению распространения коронавируса COVID-2019.


При этом он подчеркнул, что каждая служба в стране - от медиков до правоохранительных органов - занимается в этом плане своим делом. И снова заявил, что против психоза и паники вокруг этой темы.

Лукашенко также акцентировал внимание на влиянии принимаемых в мире мер на экономику. Ситуация сказывается и на Беларуси. Он привел в качестве примера недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что последствия для экономики и жизни людей в результате могут быть тяжелее, чем от самого вируса.

"Мы этим психозом сегодня остановили экономику практически всего мира. Даже Российская Федерация, которая похожа на нас, начала сворачивать свои производства", - сказал Лукашенко.


Он считает недальновидным, что и в США некоторое время назад было объявлено чрезвычайное положение. 

"Но Трамп как человек когда-то занимавшийся бизнесом быстро сориентировался, последние его заявления мне очень понравились. Он сказал так: если мы немедленно не вернемся на предприятия и не начнем работать, то от безработицы умрет значительно больше американцев, чем от коронавируса. 

Теперь вы поняли, почему я не закрывал предприятия. Хотя советников было море: закрыть границы, предприятия, всех посадить на карантин. Тогда мною было принято жесткое решение: сажать будем только тогда, когда нужно", - цитрует Лукашенко belta.by
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