А с ним все в порядке? Лукашенко заявил, что 75-летие Победы в Беларуси отметят "по плану"
Лукашенко 27 марта во время посещения ОАО "Белгипс" заявил, что в стране пройдут все запланированные к 75-летию Победы мероприятия.
"Мы ничего не меняли, у нас будут все запланированные мероприятия", - заявил он и отметил, что все мероприятия будут организованы на высочайшем уровне, передает sb.by
На фоне пандемии смертельно опасной инфекции COVID-19 такое заявление вызывает как минимум недоумение.
Особенно с учетом весьма странной позиции Минздрава в освещении ситуации с заражением в Беларуси. В то время, как все страны мира дают статистику ежесуточно, белорусский Минздрав делает это нерегулярно.
Например, последний раз данные озвучивались 25 марта, на тот момент официально в Беларуси было выявлено 86 случаев заражения. С тех пор никаких новых сведений не поступало.
И беларусы этой статистике не доверяют. В последние дни в Минске стали циркулировать слухи, что согласно каким-то засекреченным данным в стране уже около тысячи зараженных COVID-19.
"Белорусский пратизан"
12:39 27/03/2020
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