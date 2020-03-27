ЦИК Беларуси не нашел оснований для переноса выборов президента





Согласно календарю на сайте ЦИК, президентские выборы должны пройти в Беларуси в 2020 году.





"Только если будет объявлено чрезвычайное положение, это дает основание для переноса выборов, так указано в конституции. Но если будет обстановка (в стране с коронавирусом – Прим. ред.) такая же, как сейчас, то никаких оснований для переноса нет", - сказала Ермошина. Таким образом она ответила на вопрос, могут ли предстоящие выборы президента быть смещены на более поздние сроки, например, на осень в связи с пандемией коронавируса в мире.





Собеседница агентства обратила внимание, что, согласно белорусскому законодательству, выборы должны быть назначены не позднее чем за три месяца до даты их проведения. "Следовательно, если мы говорим о конце августа, это (назначение – Прим. ред.) будет в конце мая", - пояснила глава Центризбиркома.





Она также обратила внимание, что для этого должна собраться сессия нижней палаты парламента республики и принять соответствующее постановление.



