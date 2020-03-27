На рассмотрение кассационных жалоб активистов не привозили, ходатайства защитников о вызов осужденных в суд были отклонены, а причины такого решения не были объявлены, передает Свабода





Таким образом Емельянов сейчас осужден на 4 года. Комар - 3 года 6 месяцев в колонии строгого режима. Размер ущерба (144 рубля в одном эпизоде, 1 рубль 48 копеек во втором) остался без изменений.









12 февраля Советский районный суд Минска признал Никиту Емельянова и Ивана Комара виновными в преступлениях, совершенных в сентябре и октябре 2019 года. Емельянов признался, что бросил лампочку с краской в ​​Минский городской суд, а Комар признался, что был рядом. Митинг состоялся перед судом над активистом Дмитрием Палиенко. Оба обвиняемых заявили в суде, что акция была проявлением солидарности с единомышленником.









Анархисты также указали на политический мотив своих действий во время судебного следствия по второму эпизоду дела - когда Никита Емельянов бросил коктейль Молотова в дверь следственного изолятора на улице Валадарского, а Иван Комар снимал действие на видео.





Убытки от этой акции оценивались менее чем в 2 рубля. Адвокаты Емельянова и Комар утверждали, что следствие даже не проводило экспертизу коктейля Молотова, изготовленного анархистами. В суде Емельянов заявил, что не собирался вредить людям.



Что говорили адвокаты осужденных во время апелляции?





«Фактически, у нас есть ущерб в 1 рубль 48 копеек в этом эпизоде ​​и 144 рубля в эпизоде ​​о Минском городском суде, которые были возмещены еще до суда. А с другой стороны мы видим 7 лет лишения свободы, что явно несоразмерно преступлению», - говорит защитник Никиты Емельянова Дмитрий Лепретор.





Адвокат обжаловал право Емельянова на свободу выражения мнений. По словам адвоката, крайне суровое наказание против Емельянова противоречит подписанной Беларусью Декларации прав человека.





Защитник Ивана Комара Людмила Казак высказалась за отмену приговора. Адвокат сообщила суду, что ее подзащитный не бросал краски в здание суда и коктейль Молотова в минское СИЗО. По словам адвоката защиты, Советский районный суд неверно квалифицировал действия Ивана Комара и проигнорировал его показания, которые противоречили версии следствия.





Адвокат напомнила зания ее подзащитного, который сказал, что в ходе следствия он подвергся незаконному давлению. Защитник напомнила, что Советский районный суд не учел положительные характеристики Емельянова и Комара в его приговоре и не объяснил в приговоре, почему в качестве наказания осужденных обязательно лишение свободы.









Представитель прокуратуры Алесь Минец не согласился с доводами адвокатов. По словам прокурора, Советский районный суд четко квалифицировал действия Емельянова и Комара, определил их вину в нападении на Минский городской суд и следственный изолятор в 2019 году и мотивировал свое решение «правильным образом».





В феврале 2020 года, вскоре после суда над анархистами Никитой Емельяновым и Иваном Комаром, белорусские правозащитники признали их политзаключенными. В своем заявлении правозащитники призвали белорусские власти отменить приговор, который, по их мнению, неоправданно суров, и пересмотреть дело.





Никита Емельянова и Иван Комар содержатся в Жодинской тюрьме. На этой неделе стало известно, что Емельянов был заключен в карцер, но причины, приведшие к этому, до сих пор неизвестны. По словам родственников, Никита Емельянов отсидел 5 дней в карчере и вернулся в свою обычную камеру.