



По информации канала, сейчас в администрации президента ведется активная работа над текстом послания.





"Времени остаётся немного, по нашим подсчётам — недели три. Впрочем, в нынешнее время прогнозы — дело неблагодарное", — пишет Пул Первого.





Таким образом, выступление Лукашенко с посланием, если верить телеграм-каналу, произойдет в середине апреля.





По неофициальной информации, власти не будут откладывать президентские выборы на крайний срок - 30 августа, а проведут их в июле. С учетом, что выборы должны быть объявлены за 3 месяца до их проведения, то, вполне возможно, что о назначении даты выборов мы узнаем от Лукашенко в прямом эфире.











