Социологи: Поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

48% россиян, которые участвовали в опросе, поддерживают поправку, 47% — нет.





Видеть Путина на посту президента после 2024 года хотели бы 46% респондентов. Обратного мнения придерживаются 40%.





Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам по поводу ситуации с коронавирусом. Он заявил, что голосование о поправках в Конституцию будет перенесено. После Путин подписал соответствующий указ. Точной даты голосования нет.





До этого Конституционный суд России (КС) признал предложенные поправки в Конституцию соответствующими Основному закону. Заключение КС окончательно, не подлежит обжалованию и вступило в силу немедленно после его официального опубликования. Документ действует непосредственно, не нуждается в подтверждении какими-либо другими структурами.