Вездесущий коронавирус спутал все карты официальному Минску.





С одной стороны, именно из-за коронавируса белорусским властям удалось выцыганить у России еще год нефтяной отсрочки (никому иному, кроме союзника, российская нефть не нужна).





С другой, на носу одна (или две?) электоральные кампании, которые повисли в воздухе. На самом деле, коронавирус, который Лукашенко лечит «трактором, сауной и водкой», непредсказуем в своих последствиях. Особенно в условиях авторитарной Беларуси.





Какую тактику и стратегию в условиях тотальной осады изберет официальный Минск? Об этом «Белорусский партизан» побеседовал с политологом Сергеем Марцелевым.





- Даже Путин объявил неделю - с 28 марта по 5 апреля – нерабочей из-за коронавируса. С сохранением заработной платы. И пообещал социальные и экономические меры социальной поддержки. Лукашенко проповедует свой рецепт лечения от смертельно опасной болезни: водка, сауна и трактор. Почему Лукашенко «не замечает» коронавируса?





- Цель объявленной Владимиром Путиным свободной недели не похожа на борьбу с вирусом. По срокам не выдерживает даже положенных для инкубационного периода 14 дней. Цели глубже: "пьяная неделя" у россиян будет похожа на январские долгие праздники.





Это информационная пелена, призванная заслонить главный тезис выступления президента России - отказ от апрельского голосования по конституционной реформе. Региональные власти просто расписались в бессилии мобилизовать россиян и обеспечить явку.





Телевизор, интернет и жертвы COVID-19 пока побеждают. Это точно не остановило бы белорусский ЦИК и Лидию Ермошину. Низкая явка на выборах - один из основных поводов избирательных фальсификаций - второй тур это "дорого".





Дорого - стержень логики белорусской власти в борьбе с пандемией. Люди, принимающие политические решения, получили читаемый посыл от экспертов, что заболеют, раньше или позже, 70 процентов населения.





Именно эту цифру произнесла немецкий канцлер Ангела Меркель обращаясь к соотечественникам. Кажется, это свойство коронавируса называется "высокая виральность". Меры, включающие карантин, могут отсрочить распространение пандемии, но, увы, не предотвратить.





Важнее репутационные бонусы - правительства обеспеченных стран дают понять своим гражданам, что контролируют ситуацию, а ограничение личных свобод, как ни странно, неплохо способствует борьбе спецслужб с наркотрафиком и нелегальной миграцией.





Итак, "дорого", говорит Лукашенко и отказывается от карантина и закрытия границ. Обоснование простое: "паникеры", "вируса нет", "трактор, водка, баня".





Распространенная шутка "зачем закрывать границы, соседи и так все от нас закрылись" остаётся только шуткой, белорусы в сопредельные государства въехать не могут, они же к нам - добро пожаловать.





Состояние белорусской экономики действительно скверное, кроме международного коллапса, связанного с пандемией, эхом отзываются скачки с ценами на нефть на мировом рынке и неурядицы с поставками углеводородного сырья из РФ.









- Коронавирус спутал политические карты Лукашенко. Крайняя дата президентских выборов – 30 августа 2020 года, однако официальный Минск даже не заикается об электоральной кампании. Лукашенко выжидает. Чего выжидает?





- Белорусское общество необходимо держать в режиме мобилизации, летом страну ждёт масштабная политическая кампания - президентские выборы. Отказываться от их проведения пока никто не собирается, по неподтвержденной пока информации, они состоятся в первых числах июля.





Выборам сопутствуют массовые мероприятия, вроде Всебелорусского народного собрания, которые шли бы врозь с риторикой сторонников карантина и прочих "паникеров".





Ранее можно было предположить, что власти используют повод для ограничения политической активности оппозиции, но пока происходит иначе - партии сами отменяют свои массовые мероприятия, ссылаясь на "ответственность", на деле прикрывая организационную беспомощность и ресурсный кризис.





- Какие сценарии президентской кампании возможны в условиях пандемии коронавируса и катастрофического падения экономики? Какие варианты поведения есть у Лукашенко?





- Голосование по белорусской конституционной реформе и выборы президента уместно было бы совместить. Двух кампаний белорусский бюджет и мобилизационные возможности вертикали не потянут.





Пока ничего неизвестно о сути конституционных поправок, кроме предельно обтекаемого комментария председателя Конституционного суда Миклашевича, дата голосования также официально не прозвучала.





Заложниками этой ситуации становятся обычные люди. Действительно, часть ожидаемых расходов берет на себя бюджет соседних государств, запретив нашим гражданам въезд, но оставив свободный трафик грузов.





Не удивительно, что гнев Лукашенко вызвали обладатели "карты поляка", которые могут пересекать границу. Белорусский правитель пообещал не впускать их назад до конца пандемии, что вообще-то грубо нарушает международное право.





Вручную управляя СМИ, не сложно скрывать истину о числе заражённых и главное - о смертях. Агентство Блумберг сообщает о 22 погибших в Беларуси от коронавируса, но белорусский официоз ожидаемо с гневом отвергает эти данные.





Белорусские власти боятся любой информации, связанной с пандемией, она подчеркнёт беспомощность людей, принимающих решения, посеет панику в обществе. Это скверный фон накануне избирательной кампании, избиратели могут проголосовать не бюллетенем, а электоральной апатией и неявкой на участки, а то и новой показательной Площадью.









- Путин отменил голосование по Конституции. Пойдет ли на перенос президентской кампании Лукашенко, если эпидемия коронавируса затянется надолго? Предсказать исход пандемии невозможно. Вряд ли коронавирус изменит Лукашенко, но как повлияет на белорусское общество?





- Современное белорусское общество по-прежнему одной ногой в эпохе постправды, другой прочно сидит в феодализме. У белорусов вообще скверно с солидарностью, лояльность барину и теще выше желания помочь ближнему. Даже отечественные политики в популярности проигрывают импортному Путину.





Кризис не делает людей лучше, в обывателе просыпается либо хомяк, опустошающий полки магазинов, либо хищник, который ищет как на общем горе заработать. "Дорого", "и так проскочим" считает официальный глава государства. У вируса могут быть иные соображения и страна (не дай Бог) превратится в рассадник инфекции в самом центре Европы.