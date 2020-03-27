Мадуро ответил на обвинения правительства США в наркоторговле





Ранее Минюст США обвинил руководство Венесуэлы и лично президента Мадуро, говоря о причастности их к наркоторговле. Причем за "голову" Мадуро была объявлена награда в 15 миллионов долларов, за остальных обвиненных представителей власти – по 10 миллионов.





"Венесуэла удерживает рекорд по борьбе с незаконным оборотом наркотиков уже 15 лет... Наша жизнь была борьбой за интересы общества, моя жизнь была ежедневной борьбой (за интересы - Прим.) народного и рабочего движения", - заявил Мадуро в прямой трансляции в Twitter, подчеркнув, что обвинения Минюста голословны.





В то же время президент отметил, что он и его соратники сохраняют спокойствия, а действия США говоря об отчаянии и провале всех планов по свержению действующей власти в Венесуэле.





Мадуро обвинили в участии в наркотеррористическом заговоре, ввозе в США кокаина, использовании оружия и сговоре в использовании его. Ранее глава МИд Венесуэлы Хорхе Арреас назвал такие обвинения новой формой госпереворота и связал это со внутренней ситуацией в США.



