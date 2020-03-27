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Журналиста Сергея Сацука взяли под стражу

Главного редактора онлайн-издания "Ежедневник" Сергея Сацука взяли под стражу. Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий. Пока неизвестно, предъявили ли уже Сацуку обвинения.

Как сообщалось ранее, Сацука 25 марта задержали сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Его подозревают в получении взятки. По делу Сацука в редакции "Ежедневника" 26 марта был проведен обыск, сотрудники ДФР изъяли документы.

Белорусская ассоциация журналистов выступила с заявлением, в котором призвала немедленно освободить Сергея Сацука и прекратить уголовное преследование.

Сацук приобрел известность своими журналистскими расследованиями. Одно из самых громких расследований последнего времени касалось коррупции в системе здравохранения. Сам журналист заявлял, что получал угрозы в связи со своими расследованиями в этой сфере.
Еврорадио
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