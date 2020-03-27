Журналиста Сергея Сацука взяли под стражу

Как сообщалось ранее, Сацука 25 марта задержали сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Его подозревают в получении взятки. По делу Сацука в редакции "Ежедневника" 26 марта был проведен обыск, сотрудники ДФР изъяли документы.





Белорусская ассоциация журналистов выступила с заявлением, в котором призвала немедленно освободить Сергея Сацука и прекратить уголовное преследование.





Сацук приобрел известность своими журналистскими расследованиями. Одно из самых громких расследований последнего времени касалось коррупции в системе здравохранения. Сам журналист заявлял, что получал угрозы в связи со своими расследованиями в этой сфере.