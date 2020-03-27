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Зеленский отменил VIP-палаты для больных коронавирусом чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский не допустит создания VIP-палат для первых лиц государства и чиновников на фоне ситуации с распространением коронавируса, им придется лечиться на общих условиях.


"У нас не "совок", и не будет никаких люксовых палат для членов ЦК. Ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца. Вы будете находиться именно в тех палатах, в тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно, тогда поймете, как это — не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле", — сказал Зеленский.

По его словам, исключений не будет и для первых лиц государства — президента, премьера и спикера Верховной рады.

Ранее журналисты украинского издания Bihus.info опубликовали информацию о том, что департамент здравоохранения Киева поручил медучреждениям подготовить специальные палаты для лиц, которым положена государственная охрана. Согласно приказу, для VIP-пациентов должны подготовить изолированные палаты с тонированными стеклами, резерв лекарств и отдельные операционные.
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