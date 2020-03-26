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Макей попросил Лаврова помочь беларусам вернуться домой

26 марта по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым.

С учетом принятых 25 марта 2020 г. российской стороной решений по прекращению регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов, белорусской стороной высказана просьба не делать различий при проведении эвакуационных мероприятий между гражданами двух стран, оказавшимися в сложной ситуации с возвращением домой.

Лавров заверил, что российская сторона будет стараться оказать содействие всем белорусам и россиянам, попавшим в данный момент в трудное положение.

Достигнута договоренность, что в этот острый период будет продолжено четкое системное взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран по решению возникающих острых вопросов.


Загранучреждения России и Беларуси будут соответствующим образом ориентированы на дальнейшую тесную координацию взаимных усилий по вопросам оказания содействия гражданам обоих государств.
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