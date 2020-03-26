Макей попросил Лаврова помочь беларусам вернуться домой
26 марта по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым.
С учетом принятых 25 марта 2020 г. российской стороной решений по прекращению регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов, белорусской стороной высказана просьба не делать различий при проведении эвакуационных мероприятий между гражданами двух стран, оказавшимися в сложной ситуации с возвращением домой.
Лавров заверил, что российская сторона будет стараться оказать содействие всем белорусам и россиянам, попавшим в данный момент в трудное положение.
Достигнута договоренность, что в этот острый период будет продолжено четкое системное взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран по решению возникающих острых вопросов.
Загранучреждения России и Беларуси будут соответствующим образом ориентированы на дальнейшую тесную координацию взаимных усилий по вопросам оказания содействия гражданам обоих государств.
15:53 26/03/2020
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