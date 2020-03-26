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А было как. Когда бы ни зашел Андрей в местный районный суд с фотоаппаратом или видеокамерой, через которую вел стрим, милиционеры всегда требовали прекратить съемки. И ссылались на ведомственную инструкцию, которая запрещает вести фото- и видеофиксацию даже в холле суда. О судебных заседаниях сейчас речь не идет - там другой порядок.





На претензии милиционеров у блогера был один ответ: "Это ваша инструкция. Я действую согласно Конституции, она не запрещает съемки в суде".





Милиционеры стояли на своем - инструкция.





Андрей Паук обратился к начальнику районного отделения Департамента охраны Сергею Дацко. Но оказалось, что он не уполномочен решать такие вопросы. Обращение рассматривал начальник Светлогорского отдела Департамента охраны МВД, подполковник милиции Виталий Девятилов.





В ответе на имя Паука подполковник Девятилов сообщил следующее:





"Сообщаем Вам, что на сегодня руководством суда Октябрьского района внесены соответствующие изменения в требования, касающиеся порядка ведения фото- и видеосъемок в административном здании суда Октябрьского района. Фото- и видеосъемка в здании суда не запрещена".









Согласно официальному письму за подписью подполковника милиции Девятилова, эта информация доведена до всех сотрудников отделения по охране объектов в городском поселке Октябрьский Светлогорского отдела Департамента охраны МВД.





"Я рад, что здравый смысл в конце концов победил. Через такие небольшие шаги мы расширяем собственную свободу. И суды, и милиция, и исполкомы существуют на деньги налогоплательщиков и должны работать открыто и гласно", - говорит Андрей Паук.