Павел Усов: От "единого" польза будет только для Лукашенко

Павел Усов - руководитель центра политического анализа и прогноза. Он является одним из лучших политических аналитиков белорусских событий. И принципиальным противником оппозиционного праймериз — определения единого кандидата на предстоящих выборах. С политологом беседует журналист "Александр Томкович Доктор политологических наук- руководитель центра политического анализа и прогноза. Он является одним из лучших политических аналитиков белорусских событий. И принципиальным противником оппозиционного праймериз — определения единого кандидата на предстоящих выборах. С политологомбеседует журналист " СН-плюс





— Есть ли шансы у праймериз на что-то серьезное? Или вновь получится оппозиционная тусовка?





— Отвечу прямо, никаких шансов нет и быть не может. О системных причинах — отдельный разговор. А что касается технических моментов, то хочу обратить внимание на некоторые нюансы.





Проект «праймериз» декларирует объединение оппозиции и установление единого лидера (кандидата) посредством голосования. Но лидера не выбирают! Он или есть, или его нет.





Более того, весь процесс носит случайный, технический характер и реализуется исключительно для организации временного присутствия оппозиции в избирательном процессе. После выборов политические попутчики снова разбегутся, а единый кандидат исчезнет.





Нынешнее «единство» не является результатом долговременной консолидации оппозиции, осознанного волевого решения, необходимого для общего блага.





Следовательно, от технического единого кандидата польза будет только для Лукашенко, так как он, этот единый, снова сыграет роль демократической ширмы, а общество ждет очередное разочарование.





Сегодня для стороннего наблюдателя, человека, не искушенного в политике, нет особой разницы между кампанией «Говори правду» и другими оппозиционными структурами.





Чтобы достичь политического результата, нужно действительно стать единственным альтернативным кандидатом на политическом пространстве страны.





На данный момент мы уже имеем три заявленные «альтернативы»: Ольга Николайчик (политическая кампания Статкевича), Сергей Черечень (БСДГ), Сергей Калякин («Справедливый мир»). Вероятно, скоро к процессу подтянутся «Говори правду» и партия «зеленых». Единый будет лишь один из многих.





Что касается влияния объединенной оппозиции и ее мобилизационных возможностей, то можно проанализировать результаты праймериз в Витебской области. Итоги позволяют предположить, что в целом по стране в голосовании примут участие 5—7 тысяч человек.









И это после стольких избирательных кампаний, которые должны были популяризовать партии и активистов, расширить влияние оппозиции в обществе, привлечь новых членов!





В целом праймериз демонстрирует плачевные результаты политической активности оппозиции, полный провал системной партийной работы, деградацию региональных структур, глубокий кризис партийного управления и лидерства.





В 365-тысячном Витебске в оппозиционной игре приняли участие только 100 человек. То есть 5 «главных» партий в огромном городе смогли собрать только 100 человек.





На мой взгляд, это полная политическая катастрофа нынешнего оппозиционно-партийного движения. Через праймериз оппозиция должна была показать обществу и власти силу и влияние, мобилизационную мощь, а продемонстрировала абсолютную немощность.





Я понимаю, если бы в сумме праймериз собрали 100 тысяч участников голосования, это был бы успех, доказывающий, что оппозиция эффективна, что годы участия оппозиции в выборах имели смысл и принесли результат…





Но несколько тысяч на 7 миллионов избирателей?! И это тогда, когда в стране сильны антиправительственные настроения, сложная экономическая ситуация, когда общество в ожидании альтернативы…





— Вы известный сторонник бойкота выборов. Есть ли для него у оппозиции силы?





— Если бы у оппозиции были силы организовать бойкот, у нее были бы силы выиграть выборы. В таком случае не было бы нужды агитировать за неучастие.





Нужно понимать, что бойкот в нынешних условиях — это позиция морально-политическая. Она означает сознательное неучастие в избирательном процессе, который полностью организуется, контролируется и манипулируется властями, чему оппозиция не может противостоять из-за отсутствия необходимых средств и ресурсов.





Сейчас в обществе довольно высокий уровень «бойкотирующих» настроений. Не видеть этого, не хотеть и не уметь использовать это — огромная ошибка оппозиции.





Сегодняшняя партийная номенклатура просто не способна на бойкот, поэтому нет никаких оснований ожидать рациональных и правильных действий.





Все, что остается в данной ситуации, это объяснять читателям и слушателям положение дел в стране, призывать к критическим оценкам действий тех или иных политических субъектов.





— Вы утверждаете, что перемены в Беларуси Западу не нужны? Почему?





— Я бы сказал, что Запад не заинтересован в динамичном продвижении этих перемен, под которыми подразумевается демократизация. Сейчас Западу нужна стабильность и предсказуемость, и режим Лукашенко соответствует этим ожиданиям.





На фоне происходящего в Украине, Сирии, России авторитарная система в Беларуси — меньшее зло, «диктатура с человеческим лицом».





Более того, отмечается глубокое разочарование процессами демократизации в постсоветских странах, которые не привели к быстрым позитивным системным изменениям в обществах и государствах.





После так называемой арабской весны, а в особенности после событий в Украине Запад отказался от идеи продвижения демократии и цветных революций.





С другой стороны, существует угроза, что Москва сможет использовать период неопределенности в своих интересах. В принципе, на этом утверждении строится диалог между Западом и белорусскими властями, которые успешно продвигают идею, что Лукашенко — это гарант независимости.





И еще не следует забывать, что Европа столкнулась с рядом серьезных проблем: миграционный кризис, конфронтация с Россией, коронавирус, поэтому вопросы, связанные с правами человека, демократией в Беларуси, не являются сейчас актуальными.









Понятно, что для нашей страны и для Запада самым оптимальным вариантом были бы реформы (демократизация) сверху, на основе широкого диалога с демократическим сообществом. Только так можно сохранить страну и обеспечить ее развитие.





Но все мы хорошо понимаем, что власть не пойдет на эти шаги, а значит, белорусское общество ждут долгие годы стагнации и упадка.