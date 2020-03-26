Похоронный звон по "союзному государству"

Подписанный в 1999 году договор о создании "союзного государства" дал для Беларуси ряд бонусов. Это позволило создать существующую социально-экономическую систему, которая официозом напыщенно называется «уникальной». Ее уникальность, однако, разве что в очевидной тупиковости, но разговор сейчас не об этом.





В настоящее время основания, по которым белорусская сторона была бы заинтересована в сохранении проекта, становятся все менее очевидными.





Защита от Запада. В конце 90-х минское руководство рассматривало угрозу со стороны НАТО в качестве реальной. Судьба Югославии, а чуть позднее саддамовского Ирака утверждало белорусское начальство во мнении, что Запад коварен и опасен.





Теперь это в прошлом. С Европой и США в Минске хотят дружить. А России после вторжения в Украину стали побаиваться. При этом западные ценности для белорусского руководства по-прежнему чужды и малопонятны, иллюзий быть не должно. Но и Москва уже давно не брат.









Доступ к дешевым углеводородам. Российский налоговый маневр обнуляет этот стимул для белорусской стороны. А текущая война на нефтяном рынке позволяет получать нефть из альтернативных источников по приемлемым ценам. Неясно, как долго эта ситуация продлится.





Но в обозримой перспективе с учетом того, что биржевые цены на газ связаны с нефтяными, Беларусь может столкнуться с ситуацией, когда цена на газ для нашей страны будет значительно превышать газовые цены в Европе. А это почва для очередного белорусско-российского скандала.





Доступ на российский рынок. Сейчас эти вопросы регулируются в рамках ЕАЭС, а не двусторонних отношений. Из-за кризиса нефтяных цен и девальвации российского рубля рынок для белорусских товаров на востоке будет сжиматься.





При этом российские товары сохраняют свою ценовую конкурентность на нашем рынке. Чтобы сохранить собственные производства, придется вводить протекционистские меры по примеру сахара. А это удар по самой идее общего межгосударственного рынка.





Рынок рабочей силы. Возможность трудоустройства в России, особенно для жителей регионов Беларуси, важный фактор социальной стабильности в нашей стране. И поток валюты. Правда, в последние годы нарастает трудовая миграция в страны ЕС, прежде всего в Польшу. Но Россия по-прежнему основной работодатель для наших людей.





Экономический кризис, спровоцированный ситуацией на нефтяном рынке, вызовет снижение потребности в рабочей силе в соседней стране. И увольнять в первую очередь начнут иностранцев. Кроме того, девальвация российского рубля означает усыхание потока денег в нашу страну.





Прозрачность границы. Российская сторона последовательно с 2016 года разворачивает систему пограничного контроля на границе с Беларусью. Процесс уже необратим. Для А. Лукашенко это личное разочарование.





Военное сотрудничество. Оно является производным от комплекса политических отношений. А они не блестящие. Россия последовательно переводит сотрудничество в этой сфере с двустороннего формата на многосторонний в рамках ОДКБ и СНГ. Ранее единственная в своем роде региональная белорусско-российская группировка войск для Москвы сейчас лишь одна из трех таких же региональных группировок в рамках ОДКБ (Восточноевропейская, Центральноазиатская и Кавказская).





Количество и разнообразие мероприятий сотрудничества в сфере безопасности в рамках постсоветских структур уже давно превосходит аналогичное направление белорусско-российского взаимодействия в рамках "союзного государства".









Россия рассматривает проект "союзного государства" как основание для Минска претендовать на некую исключительность белорусско-российских отношений. А следовательно, и на масштабный пакет российской финансово-экономической поддержки (в разных форматах).





В условиях кризиса отдавать деньги у Москвы будет еще меньше стимулов, чем до этого. Россия уже стремится передать вопросы сотрудничества с двустороннего уровня на многосторонний в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. Собственно, "интеграционный" скандал 2019 года — это в основном про демонтаж эксклюзивности белорусско-российских отношений.





Стороны пока не готовы официально похоронить "союзное государство" по политическим и имиджевым соображениям. Но фактическая кома двустороннего формата отношений уже наступила: за 2019 год так и не состоялось ни одного заседания высшего союзного госсовета, которые ранее проводились дважды в год.





И ни в Минске, ни в Кремле этим фактом не опечалены.







