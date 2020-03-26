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Коронавирус заставил Францию вывести войска из Ирака

Франция приняла решение вывести войска из Ирака на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Газета Figaro сообщает, что вывод войск осуществляется до нового распоряжения.

"При взаимодействии с правительством Ирака коалиция приняла решение скорректировать своё присутствие в Ираке и временно приостановить свою деятельность по обучению иракских сил безопасности", - отмечается в информации.

Ожидается, что вывод войск начнется уже 26 марта.
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