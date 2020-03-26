







Как передает ТАСС , текст послания опубликован на странице постпредства РФ при ООН в Twitter.





"Мы не можем позволить политическим счетам встать на пути к спасению человеческих жизней. Настало время для глобальной солидарности", - говорится в сообщении постпредства.





Ранее Гуттерриш призвал страны G20 снять действующие в отношении других государств санкции для борьбы с пандемией коронавируса.