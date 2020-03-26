Какими будут экономические последствия пандемии коронавируса для Беларуси?





В стране еще далеко до введения всеобщего карантина, но некоторые экономисты уже бьют тревогу. С учетом снижения деловой активности в мире и аналогичной перспективы в Беларуси, допускается, что валовый внутренний продукт по итогам 2020 года может снизиться на 2-10%.





Первый вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в связи с вирусом правительство рассматривает комплекс мер для поддержки предприятий – правда, не раскрыл их содержание.





UDF.BY поинтересовался у экспертов, что они думают о возможном влиянии пандемии коронавируса на отечественную экономику.

«В Беларуси, думаю, все будет работать»

Экономист Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что в зависимости от масштабов распространения коронавируса в Беларуси, возможны самые разные варианты последствий для экономики.





Экономист: "Больших людских потерь в Беларуси от коронавируса не будет – потому что мы о них не узнаем"





«Все зависит от того, как смогут ограничить распространение коронавируса в стране.

Хотя так как ведет себя белорусская власть, то можно предположить, что больших людских потерь в стране от вируса не будет – потому что мы о них не узнаем», – считает Марголин.





Он пояснил, что отношение к заболеванию в западных странах и в Беларуси очень разнится.





«Если разобраться, то число тех, кто может умереть от коронавируса, – относительно небольшое. Но в тех странах, где каждая человеческая жизнь имеет ценность, готовы идти на жесткий карантин, останавливать предприятия и транспорт. В Беларуси, думаю, все будет работать. Если от коронавируса умрет 100-200 человек, то вполне возможно, что смерти спишут на другие болезни», – полагает экономист.





Если заболеваемость коронавирусом в Беларуси не будет массовой, то работу предприятий приостанавливать не будут и тогда потери для экономики могут оказаться минимальными, отметил Марголин.









«Хотя нужно учитывать, что мы живем в глобальной экономике, поэтому многое будет зависеть от ситуации у наших деловых партнеров… Богатым странам, конечно, проще. В США намерены выплатить из-за коронавируса каждой семье по 3 тысячи долларов. Возможно, если бы в Беларуси были такие возможности, то власти по-другому отнеслись бы к вирусу», – добавил он.





В целом Марголин считает, что пока нефтяной фактор больше влияет на белорусскую экономику, чем коронавирус.





«Похоже, по поставкам нефти с Россией договорились. Благодаря тому, что на нее упала цена. Но когда падает цена на нефть, то падает цена и на нефтепродукты – а это наш основной экспортный товар. Но пока сложно предсказать, как это скажется на снижении ВВП», – сказал экономист.

«Здесь не о ВВП нужно думать, а о том, как обезопасить людей»

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в комментарии UDF.BY отметил, что в нынешней ситуации состояние экономики его волнует не так, как здоровье людей.









«Здесь не о ВВП нужно думать, а о том, как обезопасить людей. Нужно вводить карантин, отменить общественны мероприятия и занятия школьников и студентов. Правительство также можно отправить куда подальше», – сказал Заико.





По мнению эксперта, после пандемии коронавируса белорусские власти окажется перед выбором.









«Мы находимся на переломе. Думаю, возможны два варианта. Первый: как обычно упали в грязь, отряхнулись и пошли дальше в тупик. Второй вариант: сели и думаем, пригласили специалистов и определяем, что нам надо сделать в экономике – что сохранить, от чего отказаться, как осуществлять образование. Панику распускать уже поздно. Пора принимать стратегические решения, думать о будущем Беларуси», – считает Заико.





Но, по его мнению, власти к адекватным решениям не готовы.





«Многие во власти не понимают, что происходит. Поэтому все общество должно консолидироваться и выбрать себе решение о будущем», – полагает Заико.



