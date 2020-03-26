На следующей неделе должен начать работу новоизбранный состав Палаты представителей. Пока, несмотря на пандемию, никаких изменений в процедуре не запланировано.

Бывший посол Беларуси в Турции Андрей Савиных был избран в Палату представителей прошлой осенью. Сразу возглавил Постоянную комиссию по международным делам. В разговоре со Свободой Савиных признался, что пока не думал над тем, будет ли предпринимать какие-то меры личной безопасности во время сессии.





«Если честно, я об этом даже не думал, - сказал Андрей Савиных. - У нас есть службы, которые этим занимаются, которые организовывают сессию. Я представляю комиссию международных дел. Мы сегодня проводили заседание. Оно прошло. Что будет дальше, это не ко мне вопрос».