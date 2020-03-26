Москва и Минск устали от споров: коронавирус серьезнее

По сообщениям разных СМИ и источников, россияне сделали еще большую скидку, чем предлагали раньше - оставляют премию всего $5 на тонну.





Беларусь проиграла большую войну за налоговый маневр, но добилась компромиссного решения спора о премиях. Спасибо надо сказать саудитам, которые обрушили мировой рынок и заставил Россию смягчать позиции для сохранения рынков.





Если допустить, что белорусские НПЗ будут дальше загружаться, как и планировалось в начале года, на 2 млн тонн в месяц и целиком российской нефтью по трубе, то сумма нашей экономии от этой сделки - около $100-130 млн до конца 2020 года, пишет udf.by









Но это очень грубый расчет, потому что мы не знаем не только какой именно была эта премия изначально (кто-то говорит $10, кто-то - $16), но и нужно ли нам будет столько нефти до конца года. Скорее всего, нужно будет меньше. Плюс, часть нефти какое-то время будет идти от альтернативных поставщиков. А значит, отвоевал Минск меньше 100 млн долларов.





Это, конечно, копейки на фоне сегодняшнего проседания экономики. Да и на нефтяной войне до сих пор потери были больше. Но хоть так.





Главное, что НПЗ будут загружены и можно будет вернуть себе украинский рынок нефтепродуктов, который Россия начала у Беларуси забирать в последние месяцы.





Это не победа какой-то из сторон, это признание взаимной усталости от спора и желание перевернуть эту страницу, когда новые коронавирусные проблемы выглядят намного серьезнее для обеих сторон.





По сути интрига осталась одна. В каких объемах Минск сохранит (и сохранит ли) закупки альтернативной нефти и будет ли продолжать попытки реанимировать балтийские нефтепроводы. Думаю, что грядущая диета и рецессия осушат доступные ресурсы для таких проектов.



