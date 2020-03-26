Появилась полная версия видео онлайн-праздника "Достойный День Воли"
Появилась полная версия видео онлайн-праздника "Достойный День Воли", посвященного 102-й годовщине провозглашения государственной независимости Белорусской Народной Республики.
Вечером 25 марта прямая трансляция уже в самом начале прервалась из-за неожиданного исчезновения у организаторов интернета. В праздничном эфире поучаствовали музыканты, деятели культуры и общественные активисты.
08:22 26/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение