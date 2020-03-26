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Появилась полная версия видео онлайн-праздника "Достойный День Воли"

Появилась полная версия видео онлайн-праздника "Достойный День Воли", посвященного 102-й годовщине провозглашения государственной независимости Белорусской Народной Республики.

Появилась полная версия видео онлайн-праздника "Достойный День Воли"
Вечером 25 марта прямая трансляция уже в самом начале прервалась из-за неожиданного исчезновения у организаторов интернета. В праздничном эфире поучаствовали музыканты, деятели культуры и общественные активисты. 
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