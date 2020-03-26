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Покалеченная на Плошчы-2010 Майя Абромчик требует от государства эффективного расследования пыток

Майя Абромчик обратилась в Следственный комитет и МИД с требованием сообщить о мерах, принятых по решению Комитета по правам человека.

Напомним, 19 декабря 2010 года во время разгона мирного собрания после президентских выборов сотрудник ОМОН сломал Майе Абромчик ногу. Она была задержана и лишь спустя несколько часов доставлена в больницу. Врачи зафиксировали сложный перелом ноги и сделали операцию, после чего Майя проходила лечение в больнице, пишет legin.by

После инцидента Майя Абромчик подала жалобу на незаконные действия милиции в прокуратуру г. Минска. Несмотря на то, что Майя подробно описала избившего ее сотрудника милиции, никаких мер для установления его личности предпринято не было.  


В 2012 году расследование было приостановлено в связи с невозможностью установления лица, подлежащего привлечению к ответственности.

20 марта 2018 года Комитетом по правам человека приняты Соображения относительно сообщения Майи Абромчик. Комитет подтвердил нарушение Беларусью права не подвергаться жестокому обращению, гарантированному ст.7 Международного пакта о гражданских и политических правах. 

За два года с момента вынесения Соображений никаких уведомлений от государства по выполнению решения Майя не получала. Не желая оставлять нарушение прав человека без внимания государства, она обратилась в Следственный комитет и МИД. 

«В соответствии с Соображениями Комитета по правам человека государство обязано предоставить Майе эффективное средство правовой защиты, в данном случае, провести полное и эффективное расследование по фактам жестокого обращения со стороны сотрудников ОМОНа и предоставить адекватную компенсацию, включая судебные издержки. До сих пор нам не известно о привлечении к ответственности сотрудника ОМОН, и никакая компенсация предоставлена не была. Мы обратились в Следственный комитет и МИД с требованием уведомить о мерах, принятых государством для проведения полного и эффективного расследования, привлечения виновных к ответственности и принятии иных мер в соответствии с данными Соображениями. Государство должно понимать, что взятые на себя обязательства нужно исполнять, а соображения Комитета по правам человека имеют обязательную силу», - прокомментировал правозащитник Сергей Устинов. 

 
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