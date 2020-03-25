Оппозиция запустила сайт с голосованием за «единого» кандидата: Выборы по SMS

Со среды, 25 марта начал свою работу сайт, на котором можно проголосовать за одного из трех кандидатов, которые претендуют на звание единого кандидата в президенты от оппозиции.