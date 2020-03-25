Щучинская милиция извинилась перед Николаем Соляником
Общественно-политический активист Николай Соляник сообщил, что впервые в его "оппозиционной жизни" представители милиции принесли ему свои извинения, пишет "Гродненская Весна".
Еще 11 марта Николая Соляника на дороге Гродно-Лида остановили сотрудники ГАИ Щучинского района. Ими руководил капитан милиции Юрий Межва. Остановили Соляник совсем безосновательно и держали час времени для того, чтобы активист не попал в Лиду на общественно-политическое мероприятие.
24 марта на заседании комиссии по рассмотрению дела о якобы административном правонарушение со стороны Николая Соляник выяснилось, что он ничего не нарушал. В результате сотрудники МВД попросили у него прощения.
Николай Соляник отмечает такой беспрецедентный случай и подчеркивает, что такие извинения ему принесли впервые за все время его общественно-политической деятельности.
18:09 25/03/2020
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