Странная работа для главы Совета республики
Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова сходила на «Камволь».
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Белорусский производитель ткани прошёл масштабную модернизацию.
Для того, чтобы выйти на те параметры эффективности, которые были запланированы инвестиционным проектом, необходимо расширить ассортимент, повысить качество продукции и снизить себестоимость.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Предприятие работает, работает в две смены. Люди работают, получают заработную плату своевременно. Но мы видим, что, конечно, заработная плата для такого предприятия должна быть более достойной у людей.
Хороший трудовой коллектив. Поэтому, действительно, реализация этого инвестпроекта выполнена. Но сейчас надо выпускать те ткани, которые были предусмотрены при реализации этого инвестпроекта.
У нас много предприятий легкой промышленности, которые используют ткани и очень важно, чтобы эти ткани были нашего производства.
Кочанова также пообщалась с сотрудниками предприятия. После модернизации они работают в достойных условиях на современном оборудовании. Перед «Камволем» стоит задача не только обеспечить сырьём внутренний рынок, но и увеличивать экспорт.
Источник: ctv.by
17:05 25/03/2020
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