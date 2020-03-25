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Странная работа для главы Совета республики

Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова сходила на «Камволь».
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Белорусский производитель ткани прошёл масштабную модернизацию. 
Для того, чтобы выйти на те параметры эффективности, которые были запланированы инвестиционным проектом, необходимо расширить ассортимент, повысить качество продукции и снизить себестоимость.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Предприятие работает, работает в две смены. Люди работают, получают заработную плату своевременно. Но мы видим, что, конечно, заработная плата для такого предприятия должна быть более достойной у людей.

Хороший трудовой коллектив. Поэтому, действительно, реализация этого инвестпроекта выполнена. Но сейчас надо выпускать те ткани, которые были предусмотрены при реализации этого инвестпроекта. 

У нас много предприятий легкой промышленности, которые используют ткани и очень важно, чтобы эти ткани были нашего производства.


Кочанова также пообщалась с сотрудниками предприятия. После модернизации они работают в достойных условиях на современном оборудовании. Перед «Камволем» стоит задача не только обеспечить сырьём внутренний рынок, но и увеличивать экспорт.
Источник: ctv.by
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